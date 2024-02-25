《花月殺手》莉莉葛萊史東打敗艾瑪史東 抱走美國演員工會獎影后
第30屆美國演員工會獎今（25）日舉行，首位美洲原住民影后誕生，37歲莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）以電影《花月殺手》擊敗最熱門的影后對手《可憐的東西》艾瑪史東，抱走最佳女主角，艾瑪史東興奮到拍手喝采，展現絕佳風度，莉莉葛萊史東上台聲援美國編劇協會大罷工事件，鼓勵圈內人「繼續講故事」。
記者羅凌筠／綜合報導
莉莉葛萊史東提到，「對我們所有人來說，這是艱難的一年，無論是在這個房間內的人，還是身處這個房間外的人，我很自豪我們走到這一步，與其他工會團結一致，我們的工作是講故事，這是一份恩典，能夠在片場講故事，帶給這個需要同理心的世界更多同理心，這就是勝利。」
西部犯罪片《花月殺手》是馬丁史柯西斯的作品，描述在20世紀初，歐塞奇族因蘊含豐富石油資源而一夜致富，成為了世界上最富有的人，因此立即吸引了白人的入侵，他們在密謀採取謀殺行動前，盡可能地操控、勒索和竊取歐塞奇族的錢財。
莉莉葛萊史東在爭取《花月殺手》角色時，與導演馬丁史柯西斯、男主角李奧納多狄卡皮歐線上視訊，馬丁當時心裡知道「就是她了」，連試鏡都免除，李奧納多形容這種情況非常罕見，「他就是在她身上、她的眼裡、她的靈魂，當然還有她之前的作品中，看到了他要找的東西。」
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