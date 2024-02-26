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台積電助攻！氣象署「第6代超級電腦」啟用　AI加強天氣預報準度

▲中央氣象署正式啟用第6代高速運算電腦，預計將強化長期天氣預報的準確度，提供民眾更提前且更貼近所處地區的資訊。（圖／記者陳建彰攝）
▲中央氣象署正式啟用第6代高速運算電腦，預計將強化長期天氣預報的準確度，提供民眾更提前且更貼近所處地區的資訊。（圖／記者陳建彰攝）

記者張志浩／綜合報導

中央氣象署今（26）日舉行「第6代高速運算電腦」啟用儀式，由於台灣地形複雜，氣候變化大，本次的新型超級電腦，將透過結合 AI、台積電晶片等設備升級，並運用數值預測模式，提升天氣、氣象預報的準確度，未來在碰上冷氣團、寒流、颱風等天氣系統時，能給予民眾更提前且更貼近所處地區的預報。

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氣象署第6代高速運算電腦，總計算能力達10 PFlops（千兆浮點運算），是第5代的7倍，可視為將46000台家用電腦放在一起的運算量能，在世界高速運算電腦排名第69名，擴充的計算資源，可提升未來區域數值測報模式的水平解析度，從3公里加密至1公里，再因應 AI 人工智慧，搭配192片繪圖處理單元（GPU），提供2 PFlops（千兆浮點運算）運算能力。

▲氣象署超級電腦、AI、超級電腦（圖／記者陳建彰攝）
▲氣象署第6代高速運算電腦，總計算能力達10 PFlops，可提升未來區域數值測報模式的水平解析度，從3公里加密至1公里。（圖／記者陳建彰攝）
氣象署署長程家平指出，本次超級電腦的亮點為區域數值測報模式水平解析度的提升，過去台灣因地形複雜影響，許多地區短時間的氣溫、雨量變化大，而解析度從3公里變1公里，表示新型超級電腦可以提供更為細緻的天氣資訊，最有感的可能是「鄉鎮天氣預報、颱風預報」的強化，民眾更能掌握自家或指定地點的氣溫、降雨情況，颱風預報也將從7天變為10天，除了區域天氣，全球解析度也將從25公里變為13公里。

氣象署氣象預報中心主任陳怡良則表示，新型超級電腦啟用，對預報員肯定有莫大的幫助，以冷空氣為例，預報員能接受到更多數值模擬的詳細資料，有機會在前一週、甚至是前10天確認是冷氣團或寒流，颱風的路徑上也期盼能夠給予未來7天的路徑，和更多更準確資訊，不過「這些改變並非立竿見影，還是要靠時間堆積，長期來看肯定能讓天氣預報更加準確」。

▲氣象署署長程家平強調，新型超級電腦可以提供更為細緻的天氣資訊。（圖／記者陳建彰攝）
▲氣象署署長程家平強調，新型超級電腦可以提供更為細緻的天氣資訊。（圖／記者陳建彰攝）
此外，第6代超級電腦在天氣預報上給予極大正面效果，不禁令人好奇地震是否也能結合超級電腦的運算，達到預測效果，氣象署地震測報中心主任吳健富則說明，超級電腦的運作需要灌入非常多資料，目前地震資訊能提供的數據尚未達到標準，地震和天氣的預報方式也大有不同，但未來隨著技術再進化，確實有機會相互配合，提供更快速的防災訊息。

不過程家平也提及，雖然第6代超級電腦實際做預報作業速度，可以提速1000甚至10000倍，但在前期需要不斷提供資料讓電腦、AI 學習，訓練要花很多時間，對此交通部次長林國顯也表明，氣象署目前有自身的重要任務，在超級電腦運作穩定後，行有餘力也會規劃和其他部會合作。

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