黃國昌有機會當召委了？傅崐萁：召委選舉不排除與民眾黨合作

傳藍營將禮讓1席召委？黃國昌重申不強求：沒主動要求或利益交換

▲民眾黨黨團總召黃國昌強調，從未要提出要國民黨團禮讓召委的要求。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）
▲民眾黨黨團總召黃國昌強調，從未要提出要國民黨團禮讓召委的要求。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.19）

記者邱新博／台北報導

立法院29日將舉行8個常設委員會召委選舉，原傳出藍綠兩黨都不打算禮讓民眾黨，但國民黨25日的共識營在內部表決後，總召傅崐萁宣布禮讓民眾黨1席。民眾黨立院黨團總召黃國昌今被問及是否就是司法法制委員會？黃連笑連回2次「應該不會」，但他強調，話不用說死，就是自然正常心，尊重國民黨團決定；若沒有召委位置也沒關係，改革比位置重要。

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黃國昌今接受《POP撞新聞》專訪，當被問及藍營禮讓召委一事，黃國昌說，目前委員會採取雙召委制，不用投票就知道結果，藍營釋出的善意，他們是突然接到，此非近日餐敘談論內容；他更強調，「民眾黨從未提出要禮讓一席給我們」。

黃國昌表示，充分感受到國民黨團釋出善意，至於國會是否將形成由藍白無黨籍立委「絕對多數」的「62聯盟」？黃國昌回應，「回歸初衷，就事論事」，重要改革法案和國民黨有共識的，一起合作推動，這點國人都能接受。黃國昌引柯文哲說法表示，「政黨可以有競爭，政治可以有對抗，該合作的時候好好地合作」。

至於民眾黨希望國民黨釋出哪一席召委？國民黨所擁的52席立委背後皆代表民意，民眾黨對召委席次不強求，尊重國民黨團決策。被問到是否可能接下司法法制委員會？黃國昌表示「平常心」未有抱期望，他認為若最終民眾黨無緣擔任召委都沒關係，「改革比位置重要」。

而民眾黨團於9時30分舉行黨團記者會，媒體問黃珊珊有關國民黨禮讓召委一事，黃珊珊說，自昨天到今天，她都在騎一日北高的全身痠痛中，並沒有接到國民黨團與民眾黨團的聯繫窗口立委洪孟楷的電話，「都是經由媒體報導不太好，有事情直接聯絡，傳話放話不太必要。」雙方就是保持最大善意，努力讓國會改革落實。

另有媒體詢問，民眾黨除黃國昌外都是新科立委，是否無法勝任召委；黃國昌聞言大笑說，「不會啦！」大家放輕鬆一點，各委員會各政黨新科立委都不少，民眾黨立委雖然新科，在各個專業領域上都有長才。

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