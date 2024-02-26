傳藍營將禮讓1席召委？黃國昌重申不強求：沒主動要求或利益交換

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黃國昌表示，充分感受到國民黨團釋出善意，至於國會是否將形成由藍白無黨籍立委「絕對多數」的「62聯盟」？黃國昌回應，「回歸初衷，就事論事」，重要改革法案和國民黨有共識的，一起合作推動，這點國人都能接受。黃國昌引柯文哲說法表示，「政黨可以有競爭，政治可以有對抗，該合作的時候好好地合作」。
至於民眾黨希望國民黨釋出哪一席召委？國民黨所擁的52席立委背後皆代表民意，民眾黨對召委席次不強求，尊重國民黨團決策。被問到是否可能接下司法法制委員會？黃國昌表示「平常心」未有抱期望，他認為若最終民眾黨無緣擔任召委都沒關係，「改革比位置重要」。
而民眾黨團於9時30分舉行黨團記者會，媒體問黃珊珊有關國民黨禮讓召委一事，黃珊珊說，自昨天到今天，她都在騎一日北高的全身痠痛中，並沒有接到國民黨團與民眾黨團的聯繫窗口立委洪孟楷的電話，「都是經由媒體報導不太好，有事情直接聯絡，傳話放話不太必要。」雙方就是保持最大善意，努力讓國會改革落實。
另有媒體詢問，民眾黨除黃國昌外都是新科立委，是否無法勝任召委；黃國昌聞言大笑說，「不會啦！」大家放輕鬆一點，各委員會各政黨新科立委都不少，民眾黨立委雖然新科，在各個專業領域上都有長才。