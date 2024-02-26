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代筆代寫、高額營隊氾濫　大學學習歷程檔案遭批淪「軍備競賽」

▲學生團體EdYouth召開記者會，呼籲教育部、數發部應該重視學習歷程檔案產生的商品化、惡性競爭等相關衍伸議題。（圖／記者陳詩雨攝）
▲學生團體EdYouth召開記者會，呼籲教育部、數發部應該重視學習歷程檔案產生的商品化、惡性競爭等相關衍伸議題。（圖／記者陳詩雨攝）

記者陳詩雨／台北報導

大學學測成績雖然在明日（27日）上午9點才放榜，但有不少預計要參與大學入學申請的學生，早已如火如荼準備學習歷程檔案，為此，學生團體EdYouth特別召開記者會，呼籲教育部、數發部應該重視學習歷程檔案產生的商品化、惡性競爭等相關衍伸議題。

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EdYouth理事長、台灣大學政治系學生李瑞霖表示，根據調查，坊間不只有提供代寫代做服務的民間公司，以一份500至1000元的價格與學校合作，販售學習歷程檔案模板，甚至還有公司開價10至20萬，主打能幫學生「一條龍寫到好」，以減輕學生負擔。

此外，為了豐富學習歷程檔案，不少高中生還會相約參加高額營隊，這也讓作為記者會高中生代表的台中二中高三生王琪琇焦慮表示「沒參加好像就會落於人後」，學習歷程檔案似乎已淪於「軍備競賽」，讓沒有相關資源或資歷的高三學生感到相當徬徨，王琪琇：「真的很想知道，要怎麼寫才可以獲得教授青睞」。

面對高三生的疑問，國立陽明交通大學教務長陳永昇強調，比起營隊資歷，大學端更看重的是省思能力，也就是說，就算有參加營隊的經歷，但如果不能提出獨特的會後心得，僅是強調參加過什麼營隊、參加過多少營隊，「這些數字對教授來說都是沒有意義的」。

國立台灣大學副教務長陳林祈也認為，參加高額營隊、找人代筆等等，「都是花冤枉錢」。面對學習歷程檔案，應該要以平常心看待，因為學生的在校學習心得、修課紀錄等，都遠比校外經歷或華美詞句來得更為重要。更表示，在審查學習歷程檔案時，其實有高達75%的委員都能夠辨識出文件是否找人代筆，再者，若是請AI生成資料，更是輕易就會被識破，「學習歷程檔案重視的是歷程，不是檔案」。

台灣大學註冊組組長李宏霖則補充表示，老師在審視書審資料時，「一份約莫只有15分鐘的時間」，寫太多、寫太少都不是好事，與其注重在校活動的參與數，或是花錢請人代為書寫，不如把重點訪在校內學習表現，「參加高額營隊真的沒有什麼用」。

正在準備學習歷程檔案的同學，反倒應該透過各校公布的書審資料內容，集中精神在目標學系，「不必準備沒有用的資料」，才有機會拿下後續面試或筆試的入場券。


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