時代力量新任黨主席出爐！王婉諭「二次創黨」想邀黃國昌檢討失敗

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王婉諭致詞表示，她希望能夠讓時代力量再次重新贏回人民的信任，雖然時代力量在2024年表現不如預期，失去政黨補助款，也讓外界認為難挽頹勢，但從另外一個角度思考，這是一個歸零的機會，她也認為，應該要進行「二次創黨」機制，會在未來三到六個月舉行。
王婉諭指出，二次創黨有三件事要舉行，這些也攸關時代力量能不能重振。第一是要運用科學方法，檢討過去四年甚至八年「時代力量為什麼失敗」，不應該再重蹈覆徹；第二，重塑黨務系統，打造更有活力及彈性的現代政黨，找回2015年創黨時主張的透明政黨；第三，重新釐清自己的定位，回應台灣社會的訴求，做好協力與倡議的工作。
王婉諭也表示，因為失去政黨補助款，目前黨務的經費僅剩數百萬元，支撐不到年底；但好在重新選完決策委員後，支持者的捐款情況是好的。但她也說，如果時代力量沒有辦法站穩腳步讓大家重新期待，募款會變得更加艱辛，所以現階段最重要的，就是做好我們的檢討，另外也希望能夠透過這些募款，或是更多的人能夠是定期定額的，來支持時代力量。
媒體會末追問，檢討是否會找曾任黨主席的民眾黨立委黃國昌了解？王婉諭說，這當然是希望召集的對象之一，但也取決於對方是否有意願。時力將會廣泛邀請過去參與者，曾參與時力非常「深刻」的人，都會進行邀請。
時代力量「第四屆決策委員臨時改選」，共20人登記參選，最終選出決策委員9名、候補2名。選舉投票人數671位，投票率62％。正選9人依序為王婉諭、周偉航、王寶萱、王景弘、王煦惠、林依瑩、胡㻡、廖子齊、林柏勛。兩位候補依序為蔡惠婷、林彥甫，任期至2025年2月28日止。