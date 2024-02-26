《變形金鋼》馬克華伯格拍新戲爆意外！操到膝蓋撕裂卻忍痛不喊卡
演出《變形金鋼》系列電影廣為人知的馬克華伯格，監製、主演全新感人勵志作品《極限長征》改編自真人真事，為了高度還原極限運動員角色，他進行大量體能訓練，將身體操到極限，卻在開拍首日突發膝蓋撕裂傷的意外，讓馬克華伯格直呼，這是他演過「體力需求最高」的角色。
記者黃雅琪／綜合報導
電影《極限長征》改編自真人真事，將越野賽運動員麥可雷德諾與流浪狗「亞瑟」，在比賽中的奇蹟相遇搬上大銀幕。全片以極限運動作為故事主線，加入勵志元素、人生哲學，以及感動人心的人狗情誼，馬克華伯格表示：「這是個非凡的故事，講述了真正的情誼與人物故事，這是最吸引我的地方。」
為了追求真實還原極限運動員角色，馬克華伯格因此展開大量訓練，卻在開拍首日發生膝蓋半月板撕裂意外，不過他不但不停工，更自認有義務忍痛上陣：「我是電影製片，所以我不可能停止製作，我得堅持下去，想辦法度過難關。」
馬克華伯格的敬業精神，也讓角色本尊麥可雷德諾大讚：「能由馬克華伯格來飾演，是我無比的榮幸，我認為他是我們這個時代最好的演員之一，而讓我最為驚豔的，是他的職業道德、專業精神，以及與故事共鳴的能力！」
演出本片另一位主角「亞瑟」的狗演員「優凱」，牠自然又精采的演技讓馬克笑嘆：「我就知道優凱會搶走所有風采，雖然我以前跟泰迪熊合作過，但這種事發生過太多次了，我早就知道會這樣了！」身為愛狗人士的他，在片場和優凱結為好友：「我們的關係自然就建立了起來，牠早上會來我家，我會確保有夠多好吃的東西可以給牠。牠很了不起，身上有種溫暖與鋒芒，對我的影響已經大到讓我想要把牠帶回家。」《極限長征》3月15日感動獻映。
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