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韓國已逾萬名醫生請辭　前電競選手出車禍「急診等8小時」無人救

▲韓國醫界罷工潮範圍可能持續擴大，目前已逾萬名醫生集體請辭。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國醫界罷工潮範圍可能持續擴大，目前已逾萬名醫生集體請辭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

為了抗議韓國政府的醫學院擴招政策，韓國醫界發起集體罷工，目前已持續一週，已有逾萬名實習醫師請辭，其中9000多人缺勤，未來辭職罷工潮範圍可能持續擴大。人力吃緊也使得醫院大亂，近日就傳出，有一名前電競選手發生車禍送醫，卻因為醫院沒有醫師，足足等了8小時、詢問了30家醫院急診室，才有醫生為他治療。

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根據《韓聯社》報導，韓國保健福祉部26日表示，以書面形式對全國100家實習醫院進行調查的結果顯示，截至23日下午7時，這些醫院所屬的實習及住院醫師共有1萬34人提交辭職報告，佔百家醫院實習住院醫師總數的80.5%。缺勤醫生達9006人，佔72.3%。

報導指出，韓國實習住院醫師總數為1.3萬多人，其中95%就職於上述百家醫院。目前各家醫院，均尚未受理相關實習住院醫生的辭職報告。

截至23日下午6時，醫界罷診受害通報中心收到新增通報共38件，包括醫院推遲手術31件、拒絕接診3件、取消診療預約2件、延遲住院2件。

據《紐西斯新聞社》等韓媒報導指出，韓國前《鬥陣特攻》職業電競選手柳濟鴻（류제홍）先前在YouTube頻道公告稱，因為發生車禍接受手術，正在恢復當中。

柳濟鴻的友人金道賢（김도현，音譯）後續開直播透露，柳濟鴻20日深夜發生車禍，傷勢有點嚴重，他在凌晨2點到3點被送往急診室，卻沒有醫生能為他診治，打了20至30家醫院的電話，也都沒有醫生，一直到上午10點才得以進手術房開刀，所幸柳濟鴻目前沒有生命危險，正接受治療並康復中。

柳濟鴻後續也在IG上發文報平安，感謝外界的關心。柳濟鴻表示，很幸運的是最後有醫院能夠幫他做手術，並可以安全地接受檢查和護理。他也強調目前所在的醫院跟最初讓他獨自等待8小時的醫院是不同間醫院。

韓國醫界罷工的影響仍在持續，先前就曾有民眾忿忿不平，直言醫生「拿人民的性命當人質」。首爾大學醫學院、醫院教授組成的緊急對策委員會23日便曾聲明警告，若周末2天政府和醫界協商沒有進展，依照目前醫院診療狀況，「10天都撐不過」，希望政府明確表明對話意願。

韓國行政安全部長李祥敏呼籲醫師正視嚴重性並早日復工，承諾醫師們若能在2月29日前復工，政府不會追究責任，但如果到了3月仍未復工者，將面臨吊扣執照、調查或起訴。

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