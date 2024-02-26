韓國已逾萬名醫生請辭　前電競選手出車禍「急診等8小時」無人救

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報導指出，韓國實習住院醫師總數為1.3萬多人，其中95%就職於上述百家醫院。目前各家醫院，均尚未受理相關實習住院醫生的辭職報告。
截至23日下午6時，醫界罷診受害通報中心收到新增通報共38件，包括醫院推遲手術31件、拒絕接診3件、取消診療預約2件、延遲住院2件。
據《紐西斯新聞社》等韓媒報導指出，韓國前《鬥陣特攻》職業電競選手柳濟鴻（류제홍）先前在YouTube頻道公告稱，因為發生車禍接受手術，正在恢復當中。
柳濟鴻的友人金道賢（김도현，音譯）後續開直播透露，柳濟鴻20日深夜發生車禍，傷勢有點嚴重，他在凌晨2點到3點被送往急診室，卻沒有醫生能為他診治，打了20至30家醫院的電話，也都沒有醫生，一直到上午10點才得以進手術房開刀，所幸柳濟鴻目前沒有生命危險，正接受治療並康復中。
柳濟鴻後續也在IG上發文報平安，感謝外界的關心。柳濟鴻表示，很幸運的是最後有醫院能夠幫他做手術，並可以安全地接受檢查和護理。他也強調目前所在的醫院跟最初讓他獨自等待8小時的醫院是不同間醫院。
韓國行政安全部長李祥敏呼籲醫師正視嚴重性並早日復工，承諾醫師們若能在2月29日前復工，政府不會追究責任，但如果到了3月仍未復工者，將面臨吊扣執照、調查或起訴。