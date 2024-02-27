韓國「靈魂之手Yiruma」今年2度訪台！歌劇院演奏《冬季戀歌》OST
南韓國寶級鋼琴家Yiruma（李閏珉）曾經為多部知名韓劇，如《冬季戀歌》、《夏日香氣》、《藍色生死戀》等創作配樂，甚至被稱為是最擅長描繪愛情的「靈魂之手」，而他上個月才剛結束台北場音樂會，昨（26）日主辦宣布，Yiruma將加開台中場，於4月12日（五）晚上7點半在「台中國家歌劇院大劇院」為樂迷帶來絕美的鋼琴演奏。
記者張芸婷／綜合報導
Yiruma演奏的影片，在YouTube點擊量超過4億，有著最擅長描繪愛情的「靈魂之手」的美譽，而他演奏的獨奏曲《River Flows in You》、《Kiss The Rain》不僅能令人產生共鳴、依戀，更彷彿能帶給聽眾力量，有著感受「生活在愛裡、終止憂傷」的魔力，讓人帶著希望向生命前行。
今年1月時，Yiruma的《2024 Yiruma李閏珉臻選音樂會》首度登上台北流行音樂中心5000人大舞台，全場座無虛席，現場他還加碼彈奏「王菲《我願意》」一曲，讓全場觀眾聽得如癡如醉、感動不已，不斷敲碗，希望他能夠加開場次。
先前Yiruma被問及，台北站完美落幕後，是否有在台灣吃小吃、逛夜市等，他則表示因為隔天團隊就飛回首爾了，「1月份在亞洲巡演，所以沒有時間好好在台灣旅遊。」感到非常可惜，並且2024是他的事業年，預計要等到今年工作告一段落後，才有時間安排旅行。
然而，主辦方「好滿意音樂」宣布繼高雄、台北後，Yiruma也將加開「台中場」，於4月12日（五）晚上7點半在「台中國家歌劇院大劇院」演奏，成功集滿了台灣的北、中、南場次，讓中部樂迷相當高興！詳細購票資訊可上「兩廳院售票」官方網站查詢。
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