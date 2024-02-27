不怕被丟包！虎航開航富國島優惠「單程3299元起」　今10:00開搶

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台灣虎航在桃園-富國島航線開航初期，每週營運三班，去程航班編號IT557，每週二、四、六的下午14:40自桃園國際機場起飛，抵達富國島約莫 17:25；回程航班編號IT558，每週二、四、六的下午18:25自富國國際機場起飛，到桃園約莫23:00，等於是午去晚回的班次，算是相當便利。
為慶祝新航線銷售，台灣虎航將於今（27）日上午10:00起至2024年2月28日晚間23:59推出單程未稅3,299起的開賣促銷價，可預訂搭乘日期為2024年4月2日起至2024年5月18日止。
台灣虎航此次單程未稅3,299起的開賣促銷價，根據實際操作後的結果，來回含稅再加上手續費大約是8千多元的價格，價格算是便宜或昂貴實屬主觀意識，但是至少不會像之前被台灣旅行社年代旅遊那樣被丟包。提醒票價只有手提行李10公斤，托運行李需再額外加價。
另外則是有機會獲得免費的東京來回機票，臺北市政府觀光傳播局為吸引更多旅客前來臺北旅遊，賞燈推出「全民猜燈謎抽機票」活動，即日起到3月3日，每週六、日，即活動只剩週本週的3月2日與3月3日，只要到台北燈節展區各服務台，出示加入臺北市政府官方Line畫面，即可掃描QR Code挑戰猜燈謎，猜對所有燈謎即可參加抽獎，有機會獲得臺北東京雙人來回機票。