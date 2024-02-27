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黃珊珊首質詢檢察官助理入法　陳建仁承諾任內將草案送進立院

▲黃珊珊擔任立委首度質詢。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）
▲黃珊珊擔任立委首度質詢。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）

記者邱新博／台北報導

立法院今（27）日持續邀請行政院長陳建仁到立法院進行施政報告，民眾黨立委黃珊珊也在今天進行首次質詢。黃珊珊指出，目前台灣詐騙情形嚴重，檢察官助理應該要盡快入法協助檢察官打詐；陳建仁則允諾，在看守期內，會將相關法案草案送進立院。

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陳建仁一上台就先恭喜黃珊珊擔任立委，黃珊珊也隨即回應謝謝並進入質詢主題。黃珊珊首先詢問陳，八年來台灣是否已經成為詐騙之島，陳建仁說，全世界的詐騙趨勢在新冠疫情期間特別嚴重，台灣也不例外，但最嚴重的地方還是新加坡；黃珊珊則說，我們不要跟他比差。

黃珊珊表示，詐騙猖獗不應該成為台灣的代名詞，而每個陣營都非常注意這件事情。黃珊珊指出，自民國105年到現在，8年期間，從原來的2萬3000多件到現在成長至37984件，數量、金額也都不斷地飆升，這3年特別嚴重。陳建仁說，如果按造國際趨勢來看，3年內的趨勢都上漲，雖然金額上漲，在打詐期間，也有追回大量金額，組詐金額有120幾億。


黃珊珊表示，在眾多詐欺案中，電信詐欺三年成長360%，也就是檢察官的人力負擔非常重，目前也大概是台灣最大宗的一塊。法務部長蔡清祥表示，去年行政院有支持給予100名檢察官助理來幫忙打詐，今年又答應給予150名，對於檢察官打炸效率來說會提升。


黃珊珊表示，檢察官助理入法在民國88年就提案了，但當時指通過法官助理、檢察事務官；20多年來檢察官助理在檢改團體中也一直都在主張，所以檢察官助理入法了沒？為何拖這麼久？

蔡清祥回應，目前檢察官助理還沒有入法院組織法中，目前上會期有提出草案，可惜沒有通過，如果這個會期支持的話都希望盡快成為法制化的檢察官助理。目前採用的作為行政院會共給予250名助理先協助。

黃珊珊詢問，陳建仁的任期到5月20日，在看守期內，是否可以把草案送進立法院？陳建仁允諾：「可以」蔡清祥則說，馬上提出，也希望黃珊珊大力支持；黃珊珊也說會支持。

但蔡清祥解釋，法院組織法屬於司法院主管的法規，但委員提案了，就會盡快提出；黃珊珊說，如果這是重要的，就不應該有人耽擱，請司法院盡快表示意見，不是把責任推給司法院。陳建仁則說，當然還是要互相尊重，盡力來做溝通。

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