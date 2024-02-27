影／美洲盃男籃資格賽古巴大爆冷門！81:67擊敗美國 隊史第一次
古巴男籃國家隊在2025年國際籃總美洲盃資格賽中以81：67擊敗美國隊，這是古巴隊史首次在FIBA的比賽中擊敗美國，古巴鋒線球員邦比諾（Pedro Bombino）攻下19分為全隊最佳。
記者黃建霖/綜合報導
這一場比賽開打以來，古巴隊就一直維持強勁的表現，從頭到尾都領先，未讓美國隊佔據比分上的優勢，在第一節結束時，古巴就已經以26：10領先多達16分。之後就一路壓制對手，第三節甚至領先超過20分，末節儘管美國隊打出15:9的反擊，但分數相差太多，古巴最終還是以14分之差取勝。
在這場古巴男籃的歷史性勝利中，邦比諾發揮最為出色，23歲、206公分的他，本場比賽攻下19分5籃板和1抄截，其他球員方面Rivero和Marcos Chacon各得到11分。美國隊方面，以RaiQuan Gray的17分為最高，Jahmius Ramsey斬獲14分5籃板。
古巴隊在2025年美洲盃資格賽首場比賽中輸給了美國隊，當時他們只有7名球員可用，但古巴隊在複賽中展示了他們在全員到齊時，可以打出來的內容，也成功完成復仇。
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