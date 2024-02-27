2月消費信心連4升　台股攻高帶動「投資股票時機」創4年來新紀錄

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其中，本月上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查為61.85點，較上個月調查結果上升3.17點，不僅創下2020年3月以來最高紀錄，信心也回到疫情前水準。而升幅第2的指標為「未來半年就業機會」，調查結果為70.23點，「未來半年家庭經濟狀況」升幅第3，調查為79.39點。
中央大學台灣經濟發展研究中心表示，2月以來人工智慧題材持續發燒，台積電股票大漲，帶動台股大盤指數衝高，股民荷包賺飽，信心跟著水漲船高。而股票投資股票時機指標顯著上升，也拉抬家庭經濟等相關指標表現。內需持續熱絡，加上台股表現亮眼，皆有助於強化民眾的消費信心，使得2月有許多指標創下波段新高。
雖然2月唯一下降指標「未來半年購買耐久性財貨」調查為112.02點，月減0.06點。然而，若從絕對水準來看，反僅此項指標高於100呈現樂觀，其他5項偏向悲觀。中央大學台灣經濟發展研究中心表示，景氣外冷內溫，內需保有熱度且股市熱絡，提振消費者信心，但主要經濟體經濟表現不佳，恐怕讓出口前景不宜太過樂觀。
另「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為106.34點，與上月的調查結果相較上升0.21點。「目前健康狀況」指標部分，本月調查結果為95.58點，較上月的調查結果上升0.25點。「預期健康狀況」指標部分，本月調查結果為87.98點，與上個月的調查 結果相較上升0.51點。
2月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3020名台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。