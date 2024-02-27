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陸艇翻覆釀死爭議　管碧玲：盼集中人道撫慰好好協商

▲對於陸艇翻覆釀死爭議事件，管碧玲表示我方很希望集中在人道撫慰來好好協商。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）
▲對於陸艇翻覆釀死爭議事件，管碧玲表示我方很希望集中在人道撫慰來好好協商。（圖／記者陳明中攝，2024.02.27）

記者陳威叡／台北報導

陸籍快艇日前在金門海域越界拒檢釀2死，國民黨立委陳雪生今（27）日質詢時先是建議海巡暫時避免追逐，認為此刻需要忍耐，「戒備、我們戒備就行了，不要挑釁。」另提及法律與人道應做切割，畢竟人死為大，對此海洋委員會主委管碧玲表示，此事件發生後便指示一定要冷靜、理智來進行常態性的巡邏，也從未挑釁，也指派同仁赴金門上香，我方很希望集中在人道撫慰好好協商。

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陳雪生今日質詢詢問陸艇拒檢翻覆釀死爭議，先是詢問行政院長陳建仁是否曾說近期要加強取締、必要時驅離，他建議追逐暫時避免，金廈的事情還沒處理好，強調自己不會幫海巡或中國講話，但悲劇已發生，目前更有中國白船追逐海巡的情況，認為海巡這時候需要忍耐，「戒備、我們戒備就行了，不要挑釁。」

陳雪生也說，建議在法律與人道部分能做切割，畢竟人死為大，而針對中國的三無船舶，對海巡與海警而言，雙方在檯面下都有共同打擊犯罪的默契與目標。

對此管碧玲回應指出，海巡在執法時同樣也是在搏命，絕不可能我方的船比較小的情況，會想去主動碰撞快艇，這是絕對不可能的事情，強調一直都希望朝向人道撫慰的方式來談判，而事件發生後，自己也指示一定要冷靜、理智來進行常態性的巡邏，也從來沒有挑釁，同時也指派同仁赴金門上香，我方很希望集中在人道撫慰好好協商。

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