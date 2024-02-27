旅客最愛高鐵、台鐵客運慘兮兮！公共運輸大失衡「這原因」是關鍵
高鐵完成台灣一日生活圈的目標，但卻也造成台灣本島的運輸工具發展失衡。根據統計數據顯示，高鐵2023年平均每日載客人數已超越新冠疫情前的2019年，更是通車以來首次突破20萬大關。但同為鐵道運輸的台鐵，雖在疫情間有恢復，但2023年的每日平均載客人次僅回升到60萬人左右，國道客運回復力道就更為疲弱，雖2023年比起疫情間有成長，但對照2019年少4成左右。
記者魏妤庭／台北報導
根據《財訊》報導指出，台灣高鐵在去年10/1創下歷史旅客人數最高紀錄，單日旅運超過33.8萬人次，因為尖峰時段需求過大，高雄北上台中下車旅客較少，導致旅客自由座排隊時間拉長，不僅連續假日如此，就連平日上下班交通尖峰時段，高鐵自由座大排長龍的現象已成為日常。但如此一窩蜂搭高鐵，恐造成台灣本島運輸工具的發展失衡。
從數據來看，高鐵去年平均每日載客人數已超越新冠疫情前的2019年，更是通車以來首次突破20萬大關。同為鐵道運輸的台鐵，雖然也較疫情期間有所回復，去年每日平均載客人次僅回升到60萬人左右，離2019年的64萬人仍有差距。另國道客運回復力道又更為疲弱，雖去年相較疫情間有所成長，但每日平均載客人數對照2019年還減少4成左右，國道客運的復甦力道明顯不如軌道運輸。
而一旦市場失衡，業者則面臨載客無法達到經濟規模，導致無法維持生存的情況，台鐵就因此連年虧損，近年也有多家國道客運如阿羅哈客運、日統客運退出市場。公路運輸往往扮演大眾交通工具的最後一哩路，如果搭乘客運的旅客減少，業者以減班因應，可能會讓旅客覺得班次少不方便，形成惡性循環的情況。
因此，票價合理化是改善交通失衡的重中之重，現階段3種交通工具票價都太便宜，以至於無法反應營運成本，若要改善失衡，高鐵應率先調漲價格，台鐵及國道客運才可以隨之調升票價，以因應日漸高漲的營運成本。