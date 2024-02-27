特企／嘉義優鮮深耕日本市場　翁章梁率團赴東京推廣嘉義鳳梨

嘉義縣長翁章梁表示，日本是臺灣農產品外銷的第二大出口國，東京食品展是國際間重要的展會，各國貿易商會透過食品展平台進行交流採購，所以嘉義縣的業者也不會缺席。此次縣府帶領8家業者參展，一同努力將嘉義農產推銷至國際市場，希冀吸引各國買主的訂單。
嘉義縣今年海外市場推廣策略，除了延續去年東北亞國家日本市場的拓銷外，配合政府的新南向政策推動，則選定東南亞地區最大的新加坡國際食品展參展。
翁章梁說，新加坡是東南亞經濟貿易中心，具有前瞻及指標性市場地位，更是各國農產貿易業者拓展外銷的兵家必爭之地。因此，4月23日至26日縣府團隊將與4家業者前往參展，期許透過新加坡食品展將嘉義農產行銷觸角向亞太地區延伸，作為拓銷國際市場的重要跳板。
本次嘉義縣參與東京及新加坡國際食品展的業者有投入智慧冷鏈，臺灣大型通路水果供應主力廠商-「福和生鮮農產股份有限公司」；曾榮獲臺灣十大優質烏魚子殊榮、經營超過60年的嘉義在地水產「鑫溶實業股份有限公司」;傳承古法堅持利用冷壓榨油的百年製油廠「東和油脂開發股份有限公司」；掌握水果外銷市場，運用新鮮在地水果所製成各式鮮果乾，打響國際的「盈全國際開發有限公司」；嘉義縣人氣觀光工廠「旺萊山」，帶來榮獲2023年金點設計獎鳳梨纖維紙塑包裝的鳳梨酥禮盒；超過70年油茶製油經驗，且獲頒農糧署產銷履歷達人殊榮的「長壽田國際貿易有限公司」；堅持採用整顆地瓜製作出懷念好滋味的「勇伯地瓜酥」；在地經營七十六年的糕餅名店，二代接棒致力於拓展海外市場的「大王千金」；在新加坡國際食品展將有運用專利烘乾技術生產水果及蔬菜脆片，外銷多國的「實味企業股份有限公司」一同進軍東南亞市場。
今（27）日行前記者會翁章梁縣長也向大家宣布了一個好消息，去年度嘉義縣「蜜甘味」金鑽鳳梨及「夏之雪」牛奶鳳梨成功上架日本山口縣最大連鎖超市「丸久超市」，受到廣大消費者喜愛與好評，銷售成果約550公噸。今年，「蜜甘味」鳳梨將再擴大販賣通路，銷售範圍深入九州地區包括福岡縣、大分縣等地日本超市，盼能讓更多的日本消費者，可以品嚐到最甘甜美味的嘉義鳳梨。
翁章梁指出，嘉義縣的地理環境和氣候條件非常適合鳳梨的生長，像是有北回歸線的經過，陽光十分充足，再加上弱酸性的紅土丘陵地，孕育出來的鳳梨香嫩多汁、甜度高；最特別的是，產地供應單位打貓果菜生產合作社，是導入智慧農業科技（AIOT）來精準掌握鳳梨田間管理過程的水肥控制，還利用積溫和影像數據計算鳳梨採收期與成熟度，所以嘉義縣的鳳梨不論是在甜度、香度或細緻度都相當突出！
這一趟日本行，翁縣長也將親自前往超市與當地民眾面對面行銷推廣鳳梨，翁章梁幽默地說：「我們嘉義人用鳳梨和日本人交朋友！」，盼能奠定嘉義鳳梨在日本消費者心中的重要地位，接下長期訂單。
本年度金鑽鳳梨自2月底起出口至6月份，隨後牛奶鳳梨接力出口，出口商台農發股份有限公司表示現已陸續接獲日本訂單，預估今年嘉義鳳梨出口量可望成長2成，縣府團隊也將持續佈建優質國際供應鏈，為嘉義農業開創發展新局。
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