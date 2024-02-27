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吃網紅店小心踩雷！東京醬油拉麵蘭丸也入榜　風扇不乾淨挨罰

▲衛福部食藥署今（27）日公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（NOWnews資料照／記者林志怡攝，2023.10.04）
▲衛福部食藥署今（27）日公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（NOWnews資料照／記者林志怡攝，2023.10.04）

記者林志怡／台北報導

衛福部食藥署今（27）日公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果，其中1家業者GHP經限期改正後仍不符規定、2家業者食品標示不合格、3家業者未投保產品責任險、3家業者查獲貯存逾期食品原料，其中東京醬油拉麵蘭丸因風扇不潔、經GHP限期改正後仍不合格，遭開罰6萬元。

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食藥署說明，近年來社群媒體、網路名人、美食指南及美食節目推薦的餐飲業者，已逐漸成為民眾獲取美食資訊來源，為維護民眾食品安全，署方聯合各地方政府衛生局於112年9月1日至112年11月30日執行「112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」。

針對稽查成果，食藥署說明，這次專案共計查核206家餐飲業者，其中1家業者GHP經限期改正後仍不符規定、2家業者食品標示不合格、3家業者未投保產品責任險、3家業者查獲貯存逾期食品原料。

此外，食藥署指出，本專案同時抽驗成品、食用冰塊、調味醬等，共計417件進行檢驗，檢驗結果4件生鮮蔬果檢出農藥殘留不符合規定、1件調味醬檢出防腐劑殘留不符合規定、1件成品檢出腸桿菌科不符合規定，上述違規業者已由轄管衛生局依法處辦或移請農政單位卓處。

▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
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▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）
▲衛福部食藥署公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果。（圖／食藥署提供）

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