吃網紅店小心踩雷！東京醬油拉麵蘭丸也入榜 風扇不乾淨挨罰
衛福部食藥署今（27）日公布112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案執行結果，其中1家業者GHP經限期改正後仍不符規定、2家業者食品標示不合格、3家業者未投保產品責任險、3家業者查獲貯存逾期食品原料，其中東京醬油拉麵蘭丸因風扇不潔、經GHP限期改正後仍不合格，遭開罰6萬元。
記者林志怡／台北報導
食藥署說明，近年來社群媒體、網路名人、美食指南及美食節目推薦的餐飲業者，已逐漸成為民眾獲取美食資訊來源，為維護民眾食品安全，署方聯合各地方政府衛生局於112年9月1日至112年11月30日執行「112年度媒體網紅推薦熱門餐飲業者稽查專案」。
針對稽查成果，食藥署說明，這次專案共計查核206家餐飲業者，其中1家業者GHP經限期改正後仍不符規定、2家業者食品標示不合格、3家業者未投保產品責任險、3家業者查獲貯存逾期食品原料。
此外，食藥署指出，本專案同時抽驗成品、食用冰塊、調味醬等，共計417件進行檢驗，檢驗結果4件生鮮蔬果檢出農藥殘留不符合規定、1件調味醬檢出防腐劑殘留不符合規定、1件成品檢出腸桿菌科不符合規定，上述違規業者已由轄管衛生局依法處辦或移請農政單位卓處。