特企／《HIT2》推出Cross跨區地城與超越傳說不滅級職業

本次《HIT2》新增Cross跨區地城，是屬於賽季制度的形式，除了加速伺服器以外的25個伺服器的冒險家們可聚集在一個戰場上，一起合作和競爭的新地圖，冒險家們可以在狩獵後獲得最高階橙色傳說級裝備以及新地圖的限定裝備「和平鐘」，還有稀有成長資源等等。
玩家角色等級只要達到65級就能進入Cross跨區地城，在地城中每日復活的次數將會有所限制，如果復活次數全部耗盡，即使還有可使用的時間也無法進行入場，但可以使用虛空復活石增加可復活的次數。另外玩家們可於Cross跨區地城大廳中組成以公會為單位的特殊「聯隊」，每個聯隊最多可以25個公會組成，各聯隊可以邀請大廳群組中的其他伺服器的公會。在地城中進行消滅怪物以及擊殺其他玩家時可以獲得「激戰點數」，在賽季結束時激戰點數累積分數達到指定排名內的玩家都可以獲得相當豐富的獎勵，包含破壞之核、覺醒職業用的「覺醒氣息」、可以選擇不滅職業武器類型的「不滅氣息」等高階成長材料。為了更優渥的資源與迎接全新的戰場，請冒險家們舉起刀劍、組建聯隊，來一場熱血的戰鬥吧！
Cross跨區地城第一季賽季從2月27日維護後先開放第1層與第2層，同時至3月18日23點50分期間，可在Cross跨區地城第1層進行「據點佔領戰」，每個公會長都可以對啟用的封印石進行刻印，成功佔領不同的封印石時，可獲得套用在Cross跨區地城的各式增益，例如有移動速度、暈眩類、傷害類、減益類等不同的效果，可以參考如下表。因此在佔領以及保護據點的玩法上將是Cross跨區地城中一個有趣的攻防戰環節。
為慶祝Cross跨區地城的盛大開放，《HIT2》近期將舉辦「Cross跨區地城最後的贏家—TOP5聯隊全民預測票選」活動，每個帳號於3月5日維護後將在遊戲的信件中收到一張「最後的勝利者投票券」，在3月8日晚上23點59分為止，用這個投票券可以購買想支持的聯盟隊伍命名的禮包，進行預測本賽季Cross跨區地城取得最高的激戰點數聯盟隊伍，只要該聯隊獲勝，你也可以同時免費獲得包含金色裝備的「史詩級裝備選擇箱」大禮包！既然都是免費的，就選擇你認為最強的王者隊伍吧！
本次《HIT2》改版另一個重點為新增職業覺醒與職業升級系統，玩家可以可透過「凝聚的覺醒氣息」將部分職業卡進行2階段的覺醒，覺醒後的職業卡可擁有比目前職業更高的能力值以及技能強化的效果。另外在職業升級系統中，只要各等級職業累積到指定的覺醒數量，加上材料「不滅氣息」，將可獲得最新超越傳說級職業的「不滅級職業」，不滅級職業不但擁有非常華麗的外觀，而且比傳說級職業擁有更強大的能力值以及技能強化，更追加了專屬的職業技能，像是雙槍的不滅級職業「阿卡迪」將追加「赤血屏障」的技能，在危機之際發揮專注力抵擋敵人的攻擊；長劍的不滅級職業「德庫里溫」將追加「更臻極致」的技能，熟練地利用內心的憤怒進行更快更強的攻擊等等，各武器的不滅級職業都能獲得相當強大的能力值與被動技能。想要制裁全新的全服跨區戰場，現在就來提升你的戰力，成為首位掌握不滅力量的冒險家吧！
除了上述的更新內容外，為迎接2月大型改版的到來，於2月27日維護後至3月4日23點59分為止，《HIT2》將發放「HIT2寵物Retry券」給玩家再次挑戰寵物合成紀錄中最高等級的合成！同時也預告了2024年後續的更新計畫，包含3月份新增全新玩法「公會防禦-守護的戰場」、４月份將推出《HIT2》韓版當時相當有話題性的「HARDCORE」伺服器，以及到了5月將迎來《HIT2》的一週年精彩的系列活動等等。更多關於《HIT2》的改版資訊，再請冒險家們查看官方網站，接下來，敬請期待《HIT2》帶來更多精彩的改版內容吧！
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