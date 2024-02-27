特企／SHOPLINE 《2024 新零售開店白皮書》剖析電商致勝關鍵

SHOPLINE 台灣總經理葉力維表示：「在流量破碎化的時代，如何將流量整合變現，成為現今零售品牌面臨的主要難題。觀察2023 年店家數，『OMO 全通路銷售』營運模式的賣家佔比首度突破三成，更佔整體業績八成以上，可見全通路經營是品牌最有效提高收益的營運方式。 展望 2024 年，SHOPLINE 將持續聚焦產品整合、知識導入、商機開發三大面向，帶動品牌流量與業績正向成長。」
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近三年電商市場整體規模雖持續成長，但 2023 年品牌官網流量和業績成長力道趨緩，顯示疫後實體消費人潮回流，品牌面臨電商紅利消退的挑戰。SHOPLINE 建議商家須持續拓展 OMO 多元銷售管道，品牌官網導流的同時，整合全通路資源、同步規劃線下管道的發展，或善用 AI 工具如「AI 智慧社群助理」，提升社群和客服發送訊息的速度與效率。
關鍵二：「橫」嘗試多元管道行銷 搶攻社群流量變現商機
SHOPLINE 觀察，2023 年有開直播的商家數量大幅增加近八成， 2023 年業績較去年有近一倍的大幅彈跳，顯示越來越多品牌轉戰進入社群與直播賽道。除了直播商機，SHOPLINE 亦看見更多商家嘗試與網紅合作分潤和團購銷售，與網紅合作「分潤銷售」的商家數量年增超過七成。此外近年「手機」購物比例逐年攀升，推測短影音跟直播銷售趨勢興起，改變消費者的購物習慣。
關鍵三：「準」會員消費成長潛力高，個人化行銷推升轉換率
觀察近三年會員與非會員銷售表現，「會員顧客」整體消費佔比逐年攀升，商家收益來源有 97% 皆來自會員顧客。SHOPLINE 建議商家可藉由洞察顧客的消費次數、消費金額、顧客終身價值等，描繪出顧客輪廓後進行精準行銷。此外近年「私域流量」興起，如 LINE 社群、Facebook 社團等，皆是品牌拉近顧客距離、強化個人化行銷力道的策略之一。