違停紅線擋住門口！遭麵店老闆嗆三字經 2惡煞怒持棍棒圍毆開扁
26日下午4時許，新北市33歲廖姓男子，駕駛汽車載著33歲陳姓男友人，前往永和區訪友時，將轎車違規停放在某麵店門口，陳姓老闆發現後怒譙三字經，雙方爆發激烈口角，之後廖男與陳男持棍棒毆打陳姓老闆，造成其多處擦挫傷，所幸送醫治療無生命危險，警方獲報後，通知涉案的廖男與陳男到案，訊後依傷害罪嫌移送法辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時廖男與陳男，駕駛汽車從三重區前往永和區訪友，將車子違停在某麵店門口紅線地方，而64歲的林姓老闆，正準備開門做生意，看見車子在門口，氣的怒譙三字經，大罵「擋到我做生意了」，廖男與見狀也不干示弱回嗆，雙方發生激烈口角。之後廖男與陳男自後車廂拿出棍棒，揮棒痛毆陳姓老闆，犯案之後離開現場。
轄區永和警方獲報後，以車追人鎖定嫌犯，2男也自知難逃法網，於26日深夜到案說明，向警方坦承因不滿遭對方辱罵，才會一時氣憤持棍棒攻擊，訊後也被依傷害罪嫌函送法辦。
※【NOWnews 今日新聞
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