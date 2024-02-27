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中華隊慘敗馬尼拉！被拉開差距　桑總：菲律賓細膩、破區域能力強

▲中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事以53：106不敵菲律賓，籃板狂輸對手28顆，這次國家隊出征兩戰全敗，中華隊總教練桑茂森在受訪時也坦言中華男籃各方面和對手比較起來確實有差距。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事以53：106不敵菲律賓，籃板狂輸對手28顆，這次國家隊出征兩戰全敗，中華隊總教練桑茂森在受訪時也坦言中華男籃各方面和對手比較起來確實有差距。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）

記者黃建霖/臺北報導

中華男籃在亞洲盃資格賽第一階段賽事以53：106不敵菲律賓，籃板狂輸對手28顆，這次國家隊出征兩戰全敗。今（27）日中華隊總教練桑茂森在受訪時也坦言中華男籃各方面和對手比較起來確實有差距，也透露各國的球員都在提升，菲律賓球員過往以優異的個人能力聞名，但如今技術卻也相當細膩，在日前的交手中破區域聯防的能力讓他驚豔。

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這次中華隊從徵召、集訓到歸化球員合約，各方面都有問題，外界也對許多體制內的缺陷發出質疑，作為球隊總教練，桑茂森可說是首當其衝，承受相當大的壓力。

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊賽前列隊唱國歌。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲亞洲盃男籃資格賽中華隊兩戰皆吞敗，國內出現檢討聲浪。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
談到對菲律賓一戰球隊狂輸53分，桑茂森認為這支菲律賓隊相當出色，幾乎就是他們世界盃和亞運陣容的延續，「這支菲律賓跟我們認識的菲律賓隊不太一樣，技術層面細膩很多，破區域能力很強，整體來說甚至比起亞運時更強。」

桑總也特別點名菲律賓218公分的長人Kai Sotto，認為他的跑動和護框能力都讓中華隊吃了很多苦頭，「阿吉和錦瑋在職籃也面對過外籍長人，臨場解決能力也都不錯，但這次遇到的對手顯然是更高水準的球員。」

▲如何限制菲律賓218公分的年輕長人Kai Sotto，成為中華男籃今日要在客場取勝的重要關鍵。（圖／取自FIBA）
▲菲律賓218公分的年輕長人Kai Sotto，跑動和護框能力給予中華隊很大麻煩。（圖／取自FIBA）
「劉錚對紐西蘭打得很好，菲律賓在之後的一場比賽，一開始就給予他很大的身體壓力。這時候其他人要跳出來。不過那一場比賽，我們在外線把握度上比較沒有那麼好。」桑茂森表示，未來球隊在這種艱難局面下要怎麼去解決問題，也是需要時間去磨合。

桑茂森坦言這次為國出征的球員們都辛苦了，這次球員名單確實是缺少身材，大家也都已經全力以赴。而談到這次的集訓，桑總認為這個問題在於國家內部怎麼去看待該場比賽，菲律賓和日本除了幾名球員缺陣，幾乎就是全主力出戰，我們是不是也一樣的規格？不過也不可能每次比賽都能精銳盡出、派最強的去打，那年輕球員去打，大家是不是能不要用分數去評斷他們的表現？這都需要去思考。

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