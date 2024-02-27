中華隊慘敗馬尼拉！被拉開差距　桑總：菲律賓細膩、破區域能力強

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談到對菲律賓一戰球隊狂輸53分，桑茂森認為這支菲律賓隊相當出色，幾乎就是他們世界盃和亞運陣容的延續，「這支菲律賓跟我們認識的菲律賓隊不太一樣，技術層面細膩很多，破區域能力很強，整體來說甚至比起亞運時更強。」
桑總也特別點名菲律賓218公分的長人Kai Sotto，認為他的跑動和護框能力都讓中華隊吃了很多苦頭，「阿吉和錦瑋在職籃也面對過外籍長人，臨場解決能力也都不錯，但這次遇到的對手顯然是更高水準的球員。」
「劉錚對紐西蘭打得很好，菲律賓在之後的一場比賽，一開始就給予他很大的身體壓力。這時候其他人要跳出來。不過那一場比賽，我們在外線把握度上比較沒有那麼好。」桑茂森表示，未來球隊在這種艱難局面下要怎麼去解決問題，也是需要時間去磨合。
桑茂森坦言這次為國出征的球員們都辛苦了，這次球員名單確實是缺少身材，大家也都已經全力以赴。而談到這次的集訓，桑總認為這個問題在於國家內部怎麼去看待該場比賽，菲律賓和日本除了幾名球員缺陣，幾乎就是全主力出戰，我們是不是也一樣的規格？不過也不可能每次比賽都能精銳盡出、派最強的去打，那年輕球員去打，大家是不是能不要用分數去評斷他們的表現？這都需要去思考。