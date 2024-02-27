中華男籃需要「專職教練」、球隊缺乏「延續性」　桑茂森分享看法

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專職教練問題盤根錯節 任務設置式非長久之道
關於專職教練的問題，其實過去都時有討論，幾位帶過中華隊的總教練都曾表示過國家隊需要專任教練去進行固定的組訓模式、挑選適合的球員長期配合，這樣才能穩定成長、打出成績。
不過從上次亞運和這次亞洲盃，目前中華男籃國家隊的總教練似乎還是「任務設置」式的，而這會導致球員每次國際賽集訓都需要從頭開始，亞運時期有4個月培訓，問題可能還沒那麼明顯，但這次亞洲盃就只有短短一個月不到，期間還有過年，就容易出現球員默契和配合上的問題。中華隊控衛游艾喆受訪時就點出自己和隊友在配合上沒達到最理想的化學反應，使他無法展現自己的特性幫助隊友發揮。
不過專職教練問題其實盤根錯節十分負責，包括專職教練的報酬以及國家隊能動員他多少資源和權力，這都影響著該名人選的意願。桑總也明確表示：「這就是一個取捨的問題，你要走到中華隊專職教練的位置，還是想在原本的工作環境（執教）。這是未來要如何去建構中華隊的主要問題，不然球員也很辛苦，每次都要去適應新的體系。」
中華隊缺少延續性 對比菲、日目標明確
談到延續性的問題，這次中華隊亞洲盃24人名單為：陳盈駿、游艾喆、林俊吉、高錦瑋、谷毛唯嘉、林秉聖、林庭謙、阿巴西、謝亞軒、張家禾、宋昕澔、劉錚、林信寬、邱子軒、江均、王皓吉、陳侑昫、胡瓏貿、吳志鍇、譚傑龍、曾祥鈞、林正、謝宗融、阿提諾（William Artino）。這會是中華隊未來長久的重要國際賽培訓名單嗎？對此桑茂森表示，這個問題還需要下一任總教練去定奪，他也不清楚會不會是自己，但他明確表示「陣容延續性不只是教練要有認知，球員也要有認知。」
「比如菲律賓這次亞洲盃除了一人沒到，其他人就是他們世界盃和亞運的陣容；而日本對中國那一場，也是把他們世界盃的陣容拿出來了，他們就很清楚自己比賽的目標是什麼。那我們在這方面就比較困難。」桑茂森表示，如果我們將這次比賽定義為「階段性任務」的話，那就要去包容這次階段性的過程，不然出去打比賽，球員和教練都是身心俱疲。
「他有沒有努力？他很努力阿。球員想不想贏？想贏阿。但有時候團隊上就是有差距，我覺得不要去比較，香港輸幾分、我們輸幾分，我覺得永遠不能去比較，這樣比較對大家都不公平。」桑茂森如此說道。
義大利籍教練圖奇（Gianluca Tucci）在近期加入中華男籃團隊，外界普遍認為他未來可能會接手中華隊主帥職位，不過他還在測試階段，這方面還要等之後開會討論定奪。