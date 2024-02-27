中國兩會將登場！李尚福、秦剛分別遭移除要員名單

中國一年一度的全國政協、全國人大會議（下稱全國兩會）即將在3月4日於北京召開，而在兩會之前第十四屆中國全國人大常委會第八次會議則在今（27）舉行，會議期間外界更是發現去年落馬的前中國外交部長秦剛、國防部長李尚福等官員相繼落馬後，兩人的名字都在要職名單中被踢除。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《新華社》報導，中國全國人民代表大會常務委員會公告十四屆第三號指出，接受多名代表的罷免及辭職，共計有5位第十四屆全國人民代表大會代表遭到罷免，另有4位辭去職務，而已經許久沒有在大眾眼前出現的秦剛也名列其中，報導提到，「天津市人大常委會決定接受其辭去第十四屆全國人民代表大會代表職務」，外界多認為此番表示在於間接駁斥「秦剛已死」的傳聞。
另外，中國前國務委員兼國防部長李尚福的名字，目前已經從中國國防部網站上的中共中央軍事委員會委員名單中被移除，接連被免去中國國家軍委委員、國務委員、國防部長職務的李尚福同樣在去年8月底於公眾視野消失。
由於全國兩會向來被認為是中國政壇大事，要求全國高度參與，而在重要的兩會前夕，秦剛與李尚服雙雙再次遭除名，外界認為兩會除了可能討論公布新的對台政策，還有可能再度公布新的中共高官人事調整。