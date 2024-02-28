新竹人限定！喜來登吃到飽最低2人1111元 優惠時間、條件全公開
新竹縣市民福利來了！新竹豐邑喜來登大飯店推出「新竹絕佳食刻」縣、市民專屬優惠，三月期間每週一至週四，祭出7折起用餐優惠，包括盛宴自助餐廳、迎月庭鐵板與日式料理、采悅軒中餐廳及大廳酒吧，皆有好康。本次更將適用範圍擴大到整個新竹生活圈，不限新竹縣、市身分證，憑新竹地區水電繳費證明亦可同享優惠。另外，高雄萬豪於3月因逢38婦女節，也有推出平日優惠，三位女性同行至豪享自助餐廳用餐，享8折。
記者葉盛耀/綜合報導
新竹豐邑喜來登大飯店四大餐廳推出「新竹絕佳食刻」，週一至週四，凡是居住於新竹市或新竹縣民眾，憑新竹縣、市身分證或新竹地區水電帳單即可享有「盛宴自助餐廳」、「迎月庭鐵板與日式料理」、「采悅軒中餐廳」及「大廳酒吧」等餐飲優惠。其中，盛宴自助餐廳祭出下午茶餐期兩位成人同行優惠價1,111/兩人，晚餐餐期則可享三位成人同行一人免費。
大廳酒吧也推出午餐餐期半自助沙拉吧，三人同行一人免費；午餐、晚餐期間至迎月庭鐵板與日式料理及采悅軒中餐廳消費，可享日式料理及中餐廳小吃區滿千現折兩百，折抵無上限；上述免費或優惠需另加原價10%服務費。
另外，高雄萬豪酒店針對3月逢38婦女節，祭出女性賓客專享餐飲優惠。3月1日～3月29日的平日，三位女性同行至豪享自助餐廳用餐享8折。台北萬豪酒店也於3月1日～3月15日期間推出不分平假日，六間餐廳享指定餐飲優惠，像是Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌88折優惠，另有指定氣泡酒買一送一。