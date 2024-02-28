買新房驚見隔壁中古屋「靠在邊間上」 一查嚇壞：挖地基曾釀塌陷
新北三重福隆路玖長建設新建案「玖長匯比壽」昨（27）午疑因施工不慎，造成鄰宅傾斜。事實上，全年近年發生多起建案鄰損事件，闖禍的建案完工落成後能不能買引發討論。一名網友分享，有意入手一新成屋邊間房，見其與鄰宅共用半面牆，等於是「靠在邊間上」，而且建案施工挖地基時還曾釀民宅塌陷。網友紛紛擔憂「會無限坍塌，只是早晚」勸退。對此，結構技師也回應了。
記者徐銘穗/綜合報導
三重昨（27）才發生建案施工釀鄰宅傾斜，原PO今（28）在臉書「買房知識家」公開社團發文，表示近期看房，相中一棟已完工新成屋的頂樓邊間房，但該房和隔壁略矮的房子共用半面牆，「（鄰宅）等於是靠在邊間上」。
原PO還發現，建案當初施工挖地基時，曾導致鄰宅塌陷，雖然已經和建設公司和解，但是仍擔憂「若是入手了，先前傾斜的糾紛會導致這邊間未來會有什麼疑慮嗎？或是未來可能會發生什麼狀況？」
貼文引發討論，不少網友都搖頭，認為既然發現施工時曾釀鄰損，有疑慮就不要考慮，還有人憂心「會無限坍塌，只是早晚」，建議若有疑慮找土木技師公會來看，就會有答案了。
挖地基釀鄰宅倒塌的建案能買嗎？結構技師解惑
施工時曾釀鄰宅傾斜、倒塌，或是引發「天坑」的建案完工後能買嗎？中華民國土木技師公會全國聯合會常務理事、土木結構技師拱祥生接受《NOWnews今日新聞》電訪表示，「出事的建案把別人破壞了，都蓋起來後應該是不至於會有問題」，除非把周遭地質破壞擾動得較大，消費者可觀察地下室牆面有無滲水等異常。
不過，被問及個人是否會買施工曾釀鄰損的建案？拱祥生直言，「不會！畢竟現在房子那麼多！」有疑慮就不碰，除非該案後續補救、復工措施都有乖乖聽話，才更能確保建物安全。