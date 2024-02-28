機車考照新規！6月起危險感知影片納筆試 百題抽5題、占10分
機車事故頻傳，我國去年有3023人死於交通事故，其中機車事故死亡就有1824人，占逾6成，為降低機車事故死亡，交通部公路局規劃6月起，將機車危險感知影片納入機車考照筆試，題庫增加100題，並預計從原本10題的情境題當中，改為5題情境題、5題危險感知影片題，其中危險感知題將隨機抽選出5題，每題2分，占總分10分之1。
記者李琦瑋／台北報導
根據公路局統計，近5年平均每年有61.8萬人次報考機車（含輕型、普通重型）駕照筆試，每年及格率約75%；去年總計有65萬9884人次報考筆試，53萬6760人及格，及格率為81%。
目前民眾要參加機車駕照筆試前，考生須在危險感知平台觀看相關影片並答題，若沒達標則須再看影片，才可報名參加筆試，盼讓駕駛人從影片中，了解道路上會遇到的風險及因應方式。
公路局表示，現行平台上，提供行為判斷、風險問答與複合等3種影片題型，預計今年6月起，會把影片內容納入正式筆試考題，將原本10題的情境題，改為5題情境題、5題危險感知影片題，考生須看完影片後作答。
公路局說，將研擬約100題的危險感知影片題，屆時筆試將隨機抽選5題作為考試內容，同樣為每題2分，其他交通法規題型，則維持比重40題，筆試85分及格。