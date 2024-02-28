快看身分證！「2、3、8」對中任2碼 升級東石大蛤、三點蟹吃到飽
馬辣集團集團宣布3月餐飲優惠，此次旗下共有5間都有。2024年3月1日~3月31日止，含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡/護照號碼含「2、3、8」任二碼(可重複，例如33、88)，只要提前至少一日預訂位置並主動告知參加「三月升級活動」用餐前主動出示相關證件予服務人員確認，即可享有以下優惠！本項優惠不得與其他方案、活動併用。全台共有7家分店的漢來海港自助餐廳，也是3月起加碼除了有松葉蟹腳、蒸生蠔，還加碼紅白酒喝到飽。
記者葉盛耀/綜合報導
📍熊一頂級燒肉
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」。
📍哞哞屋和牛燒肉
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」並加贈「BarRoyal德國氣泡酒」乙瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去和牛燒肉放題
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題
不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」每成人一隻。
不限時段，選擇指定方案「極上三和牛放題」或「世界四大和牛放題」可享「活動限定－三點蟹」吃到飽。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋
不限時段，選擇指定方案「特上和牛放題」，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
另一人氣吃到飽品牌，全台共有7家分店的漢來海港自助餐廳，也是3月開始有優惠，3月1日起雖然將漲價，最高漲幅為最多增加100元，不過海港也加碼增加新菜色，包含泰式蒸生蠔、松葉蟹腳海鮮鍋，最新消息是3月1日起也加碼有紅、白酒喝到飽。