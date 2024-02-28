邱鋒澤不藏了！「跟另一半合體放閃」 要粉絲戴墨鏡看他耍浪漫
「2024高雄櫻花季」將於3月22日至24日在高雄夢時代正對面廣場舉辦，除了4組韓星、4組日星的豪華陣容，還邀請到人氣組合「九澤CP」陳零九、邱鋒澤以及情歌天后丁噹等歌手，共超過30組藝人輪番開唱，為活動增添浪漫氛圍。而邱鋒澤不忘放閃提到可以跟另一半參加浪漫活動很開心，要粉絲準備墨鏡。
記者吳雨婕／綜合報導
「九澤CP」陳零九、邱鋒澤將於3月22日帶樂團演出，以演唱會形式呈現這次的表演，身為高雄人的陳零九表示，很開心回到家鄉高雄開唱，笑說：「只要在高雄演出都會覺得特別親切跟興奮。」並且十分期待與邱鋒澤的合作。去年就已在同個場地出演過高雄啤酒音樂節的邱鋒澤表示，上次的表演十分開心，希望今年跟陳零九一起帶給觀眾更多的音樂能量，同時不忘放閃：「可以跟我的CP一起參加這麼浪漫的活動非常榮幸，大家記得準備墨鏡看我們的表演吧！」
「情歌天后」丁噹則會在3月23日演出，直呼很期待可以參與這麼浪漫的活動：「演唱會是動感的丁噹，到了櫻花季會是一個浪漫的丁噹。」她表示，她想像中的浪漫是自己的小事都會被注意，雖然平凡但是卻能感覺到對方把你捧在手掌心，並分享歌迷曾帶給她的浪漫：「有次演唱會，歌迷們做了手幅應援，但是沒想到上面寫的是『希望丁噹快找到幸福』，看到歌迷們都很關心我，好感動。」
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