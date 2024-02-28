韓政府下最後通牒！官員親送「復工命令書」到罷工實習住院醫住宅
距離韓國政府對醫界罷工潮的最後通牒只剩短短一天，由韓國總統尹錫悅率領的執政團隊在向警方檢舉組織罷工相關人士後，今（28）更在警方協助下訪問實習住院醫生住所，發送「返回工作崗位」命令書。韓國政府官員稱，先前已經利用簡訊、郵寄等方式送達，如今為了確保罷工醫師的權益以及日後的司法程序，這次將親自到府送達。
國際中心楊智傑／綜合報導
隨著韓國實習住院醫生的罷工抗議行動進入二月尾聲，韓國政府喊話承諾如果這些遞交辭呈、罷工的實習住院醫生能夠在29日之前返回工作崗位，政府將不會對其咎責；反之，在三月以後持續罷工者將按採取吊銷醫生執照處分等司法程序進行處理。
根據韓國保健福祉部公告，保健福祉部部門人士自今上午起在警方協助下，親自抵達參與罷工、遞交辭呈的實習住院醫生住所送達復工命令書，並稱這是為了接下來的司法程序做準備；保健福祉部前一天也以「涉嫌妨礙公務」等理由，向警方舉報韓國醫師協會前任和現任幹部等5人。
《韓聯社》預測，韓國政府將於3月4日開始進行實習住院醫生返回工作崗位的情況，同時向警方檢舉拒絕復工人員，計畫針對沒有正當理由拒絕到案者向檢方申請拘留。