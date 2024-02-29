韓國醫界罷工潮持續！分析：年輕醫師不認為醫療是公共財

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分析認為，韓國國民對罷工醫師的負面觀感，來自部分1980年代至2000年代出生的年輕醫生，他們坦言反對醫學院擴招是為了守住飯碗。本月15日在韓國總統府前舉行的抗議大會上，就有1位內科住院實習醫生聲稱：「有人說醫生怎麽能拋棄患者離開醫院，但沒有我的話就沒有患者。 」
分析進一步指出，人氣與冷門科別的年薪相差可達4倍，醫療市場「兩極化」也是引發這波罷工潮的原因之一，人氣科別和非人氣科別之間的兩極化差異，在最近10年已經擴大到難以彌補的地步，以2020年為例，醫院標榜年薪排名第一的胸外科（年收入約4.87億韓元），就是排名墊底的小兒科（年收入約1.08億韓元）的4.5倍。
1名在新村SEVERANCE醫院，擔任小兒青少年科住院實習醫生的女性就透露，打算改行做皮膚美容醫生，因為小兒科醫生的飯碗裡空空如也，她也不敢再勸後輩進入這個行業，直言：「 無論是擴招500人還是2000人，都已經無法阻止小兒科的崩潰。由於人力不足，住院實習醫生即便懷孕，也要在規定時間前繼續值班，如果沒有針對基礎醫療的實質性對策，要不了10年小兒科就會崩潰。」
該篇社論認為，放任醫療營利化、導致住院實習醫生收入差距擴大到4倍以上的韓國政府，也應負起責任。尤其是在醫保無法覆蓋的醫療市場擴張時，韓國政府袖手旁觀，診療項目價格由醫院自行擬定標準，非醫保覆蓋診療費不斷膨脹，國民不得不另外購買保險代替，質疑：「在醫院和老一輩醫師都埋頭於賺錢的科別、擴大營利醫療市場的情況下，誰又能責怪年輕一代的住院實習醫生，沒有遵守希波克拉底誓詞、沒有正確認識『醫療的公共性』？」呼籲韓國政府拿出實質性政策，說服住院實習醫生回歸。