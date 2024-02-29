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韓國醫界罷工潮持續！分析：年輕醫師不認為醫療是公共財

▲韓國醫界罷工潮持續，圖為近日在總統府附近進行抗議集會的醫師。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國醫界罷工潮持續，圖為近日在總統府附近進行抗議集會的醫師。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國實習、住院醫生集體罷工仍在持續，陸續都有病患被踢皮球，找不到醫院收治的情況發生，甚至有患者因此死去，119緊急求救電話數量暴增，首爾綜合防災中心透露，急救人員的醫院引導業務工作量增加了2倍以上。有韓媒分析指出，這恐怕也與年輕世代的醫師，不認為醫療是公共財的觀念有關。

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韓國《中央日報》27日刊載專欄文章，指出反對醫學院擴招的醫界罷工辭職潮，正在往「長期化」發展，許多病情嚴重的患者和其家屬，隨著手術、住院及抗癌治療被推遲，正在遭受極大的痛苦。 在這種情況下，韓國國民對將患者當成人質的實習及住院醫生，反感度也在增加，當地蓋洛普民調更顯示有76％的民眾，支持政府的醫學院擴招計畫，部分人更認為，醫界出面反對，只是因為擔心擴招改革會影響到自己的薪資與社會地位。

分析認為，韓國國民對罷工醫師的負面觀感，來自部分1980年代至2000年代出生的年輕醫生，他們坦言反對醫學院擴招是為了守住飯碗。本月15日在韓國總統府前舉行的抗議大會上，就有1位內科住院實習醫生聲稱：「有人說醫生怎麽能拋棄患者離開醫院，但沒有我的話就沒有患者。 」

分析進一步指出，人氣與冷門科別的年薪相差可達4倍，醫療市場「兩極化」也是引發這波罷工潮的原因之一，人氣科別和非人氣科別之間的兩極化差異，在最近10年已經擴大到難以彌補的地步，以2020年為例，醫院標榜年薪排名第一的胸外科（年收入約4.87億韓元），就是排名墊底的小兒科（年收入約1.08億韓元）的4.5倍。

1名在新村SEVERANCE醫院，擔任小兒青少年科住院實習醫生的女性就透露，打算改行做皮膚美容醫生，因為小兒科醫生的飯碗裡空空如也，她也不敢再勸後輩進入這個行業，直言：「 無論是擴招500人還是2000人，都已經無法阻止小兒科的崩潰。由於人力不足，住院實習醫生即便懷孕，也要在規定時間前繼續值班，如果沒有針對基礎醫療的實質性對策，要不了10年小兒科就會崩潰。」

該篇社論認為，放任醫療營利化、導致住院實習醫生收入差距擴大到4倍以上的韓國政府，也應負起責任。尤其是在醫保無法覆蓋的醫療市場擴張時，韓國政府袖手旁觀，診療項目價格由醫院自行擬定標準，非醫保覆蓋診療費不斷膨脹，國民不得不另外購買保險代替，質疑：「在醫院和老一輩醫師都埋頭於賺錢的科別、擴大營利醫療市場的情況下，誰又能責怪年輕一代的住院實習醫生，沒有遵守希波克拉底誓詞、沒有正確認識『醫療的公共性』？」呼籲韓國政府拿出實質性政策，說服住院實習醫生回歸。

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