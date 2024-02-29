獲央視表揚！中國女警「蹲10年、翻垃圾找線索」 順藤摸瓜揪間諜
中國近年大幅增加國安維穩措施，不時都會有遭其他國家滲透、策反的間諜落網消息傳出，並經由官媒大肆宣傳及表揚。中國《央視》27日就報導了1名國安女警陳昕茹的事蹟，聲稱她為了追查嫌疑人，苦蹲10年，日復一日分析線索找證據，最後終於憑藉在垃圾裡找到的幾段碎片文字，順藤摸瓜，揪出內鬼。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，2004年，國家安全部門注意到案件中的嫌疑人王某，行為似有異常之處，當時才剛當上國安警察2年的陳昕茹，雖然和同事們一起，對王某進行大量搜查工作，但始終無法取得明確證據，後來王某被派往海外任職，調查一度只能被迫中斷，也成為調查小組心裡的一根刺，直到10年後，案件開始迎來轉機。
報導指出，2014年，王某突然回國，而在10年間從未停止追蹤王某的陳昕茹，重新梳理了所有案件資料，發現從來不做家務的王某，突然在某日清晨罕見出門倒垃圾，直覺認為「太過反常，絕對有問題」，於是便在王某丟棄的垃圾中翻找，結果竟真的找到一張留有模糊電話號碼的字條。
報導指出，該電話號碼屬於1個會在中國與王某見面的外國人員，沿著這條線索，陳昕茹終於鎖定了王某的犯罪證據，將其抓獲，形容陳昕茹在那10年裡，「除了收網的幾個月以外，剩下的全部時間，都在日復一日的分析線索，查找證據。這種忍得住寂寞的堅持，正是國安幹警身上，最平凡也最可貴的品質。」
報導還提到，王某掌握大量國家機密，時常以「公務」為由，與某國間諜人員頻繁聯繫，以此掩蓋洩密行為。而國安警察則是中華人民共和國的特別方隊，因為工作涉及國家秘密，許多資訊都不能公開，因此也被稱為「背影警察」。