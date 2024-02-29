台股早盤黑翻紅！比特幣4檔漲停 AI與航運發動攻勢
美股重要指數昨（28）日皆走跌，其中費城半導體跌逾1%。台北股市今（29）日也開盤下挫走低，早盤一度跌60點，來到18794點，但隨後AI股發動攻勢，大盤由黑翻紅來到18871點附近。權值王台積電今日臉綠，早盤跌0.8%，但其他中小型股活潑。AI概念股動起來，技嘉漲逾1%、緯穎大漲5%。另外，比特幣概念股更是亮眼，青雲、撼訊、映泰、麗臺飆漲停，而航運股也走高貢獻大盤。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數下跌 23.3點，或跌0.06%，收38949.02點；標普500指數下跌8.42點，或跌0.17%，收5069.76點；那斯達克綜合指數下跌87.56點，或跌0.55%，收15947.74點；費城半導體指數下跌52.29 點，或跌1.12%，收4602.60點。
美股走跌，台北股市今日早盤一度跌60點，來到18794點，但隨後AI股發動攻勢，大盤由黑翻紅來到18871點附近。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌7元，來到691元，跌幅0.8%。其他重要電子股，如聯發科今日逆勢抗跌走高，漲0.8%。南亞科與台達電漲逾1%、國巨漲3%以上，大立光跌1%多。
比特幣睽違2年多，衝破6萬美元大關，相關比特幣概念股紅通通，青雲、撼訊、映泰、麗臺飆漲停，華擎漲6%，承啟漲5%，東典漲3%以上。AI概念股動起來，雖然廣達小跌，但緯創漲0.4%、英業達漲近1%、技嘉漲逾1%、緯穎大漲5%。其他，研揚漲3%、創意漲1%。
另外，IC設計表現亮眼，世紀飆漲停，系微、茂達漲6到8%，旺玖、驊訊、通嘉、安國、晶豪科、鈺創、神盾、晶相光漲1到3%。散裝航運表現不俗，慧洋-KY漲逾4%，中航、四維航、裕民、新興、台航漲2到3%，長榮也漲3%、陽明與萬海也漲2到3%。