春遊看燈會賞花！搭高鐵也能省荷包　3大刷卡攻略一次看

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不過，許多人也擔心出遊塞車，搭高鐵又怕傷荷包，金融比較平台袋鼠金融建議善用信用卡優惠，並提供3大高鐵刷卡攻略，趟趟賺回饋，也能省下大筆開銷，
攻略一：神卡刷起來，現賺5%現金回饋，搭電子票證自動加值、App購票回饋更高達10%。
袋鼠金融指出，目前搭高鐵可無腦現賺5%現金回饋的信用卡，像是第一銀行的Living Green綠活卡除高鐵享5%回饋，轉乘台鐵再回饋5%，3月31日前新戶透過袋鼠金融官方網站專屬連結申辦並核卡，更獨家享1050元新戶禮；台新FlyGo卡除高鐵5%，訂房、行程亦享5%，新戶更加碼3%現金回饋；合庫樂活卡、台灣企銀永續生活一卡通，則是達成指定條件如申請電子化帳單、達消費標準，也享5%回饋。
習慣電子票證搭乘自由座的民眾更可多加使用一卡通或是悠遊聯名卡入站，不僅省時、快速，更享自動加值回饋，像是第一銀行首次申辦一卡通功能之綠色信用卡，包含綠活卡、桃園卡、宜蘭卡、里仁御璽卡，於核卡後60日內使用一卡通自動加值功能，享10%刷卡金回饋，每卡回饋上限100元；永豐JCB現金回饋卡針對自動加值消費也提供10%回饋、遠東快樂卡則提供5%現金回饋，兩卡都是每月回饋上限50元，需持卡人每月登錄享優惠。
經常透過APP購票的消費者，可多利用有「數位通路消費」或「網購回饋」卡片，如兆豐銀行的e秒刷鈦金卡新卡友搭上Apple Pay網購最高4%回饋、台新@GoGo卡使用行動支付購票回饋也高達3.8%。
攻略二：刷卡搭點數折抵購票更划算，最低7折。
袋鼠金融建議，使用信用卡預訂高鐵票時，更可以利用各家銀行紅利點數、哩程數折抵，享7折至88折的票價折扣。兆豐銀行提供平日和假日出遊不同折抵比例，平日最高折抵30%，假日也有20%，相當於票價直接打八折。像是上海商銀、中國信託提供紅利點數折抵票價20%，但每100點抵用額度不同，分別為5元和8元；台新銀行尊爵世界卡等指定卡種，根據累積消費金額提供票價15%折抵；其他銀行如合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、聯邦銀行等，也提供紅利點數折抵票價的優惠，折抵比例大多為15%至20%之間，十分划算。
攻略三：無痛升等商務艙 走春也有舒適搭乘體驗。
目前多家銀行與發卡組織也和高鐵合作，讓卡友們無痛升等商務車廂！免費升等次數最高是這張彰化銀行Visa無限卡/MasterCard世界卡，前月消費達40萬之卡友，當月免費升等8張；華南銀行領航極致尊榮卡，則每年享6張免紅利升等，每月上限2張；聯邦銀行頂級卡、農金卡、永豐財富無限卡正卡持卡人且為永傳會員、第一銀行GLORY+世界卡、義享天地聯名卡世界卡及御璽/鈦金商旅卡/雙幣卡卡友，只要前月消費滿8萬元，也能免費限量升等商務車廂2次。
除了免費限量升等，袋鼠金融提醒，也能以紅利點數兌換、消費金額累積、哩程或加購價等多種方式，限量升等商務車廂，像是中國信託鼎極卡、商務卡等用戶，可用紅利點數5800點或國內累積消費滿45000元，折抵兌換升等商務車廂1張；玉山銀行世界卡3800點能換乙張，每期每卡上限10張，專業人士玉山卡友當期一般消費達3萬元以上，亦能用超優惠價格300元加購至多2張。