3月女性專屬優惠！3人同行吃到飽打8折、第2人38元　住飯店送香水

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9樓的吃到飽餐廳「豪享自助餐廳」3月1日至3月29日，每週一至週五的午、晚餐時段，當組訂位中每滿三位女性賓客(須年滿12歲) 同行，該三位賓客即享有8折優惠 (須另加原價一成服務費)，平均每位828元起。
M烘焙坊於3月1日～3月31日，消費烘焙麵包及單片蛋糕，任選三項即享 8 折優惠 (未達三項則依原價計算，優惠不含單品西點、禮盒類、長條蛋糕 以及 4 吋以上蛋糕)。
📍台北萬豪酒店
3月1日至3月15日期間推出「女神同行．豪寵妳」活動，不分平假日於館內六間餐廳享指定餐飲優惠。像是Garden Kitchen於午間餐期用餐，四人同行且有女性同桌用餐，該桌享88折優惠。挑高九米九大廳酒吧Lobby Lounge，女性賓客享期間限定「莓好繽菓」草莓下午茶 88折優惠。20樓高空酒吧INGE’S Bar& Grill則推出限定女力特調每杯500元+10%。
另外，3月1日至3月15日期間Garden Kitchen、Lobby Lounge、KOUMA日本料理小馬、Mark’s Teppanyaki、宴客樓中餐廳、INGE’S Bar& Grill女性賓客消費皆享指定氣泡酒單杯買一送一。
📍高雄洲際酒店
推出全新超限量住房專案，預訂套房房型除了享有洲際行政俱樂部禮遇、經典自助式早餐每房至多兩客，更有價值6,125元以上的BULGARI 寶格麗「ALLEGRA 悅享盛典」系列香水迎賓禮一瓶，數量有限、贈完為止。預計3月1日起開放訂房，預訂期間至3月31日止，入住期間自3月8日起至3月31日止。
位於酒店一樓的SEEDS大地義式餐廳亦於3月8日以「大地女神節」回饋賓客，所有用餐賓客皆招待Prosecco義式氣泡酒一杯及指定甜點一份，同時為女性賓客準備驚喜花束贈禮，3月9日則與Le Comptoir康拓洋行合作，舉辦「義國風情之夜」餐酒派對，入場即享抽獎機會，預計現場送出阿里山英迪格酒店平日住宿券、BULGARI頂級香氛等豐富獎項。
📍六福萬怡
位在南港車站四鐵交匯的台北六福萬怡酒店於3月1日起至3月31日推出一系列寵愛女王活動，吃到飽餐廳「敘日全日餐廳」於平日午餐推出「致敬女王」活動，凡著粉色服飾或配件拍照打卡，即可參加抽抽樂，獎項分別為第二人38元優惠、第二人38折、第二人5折，通通有獎。而敘日全日餐廳餐檯也同步推出多款以香氣馥郁的大湖香水草莓入饌的夢幻甜品，包含粉紅馬卡龍、鮮莓水果塔及焦糖草莓布蕾等，享受莓好又甜蜜的女王月。
粵亮廣式料理則獻上柔美色澤的「繽紛蝦球」，活動期間於粵亮廣式料理四人同行，且著粉色服飾拍照打卡，即可免費品嘗到「繽紛蝦球」乙份。
The Lounge大廳酒吧推出限定特調「女王陛下」，以蘭姆酒為基底，加入酸甜滋味的草莓、萊姆，結合薄荷蘇打的清爽質地，打造如香檳般清爽酸甜的風味。凡著粉色服飾拍照打卡，即可享優惠價400元。
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