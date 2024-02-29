張育成熱身賽「腹肌拉傷」！重返大聯盟拉警報 醫：嚴重要休10週
台灣棒球旅美好手張育成本季選擇與光芒隊簽下小聯盟附帶春訓合約，熱身賽首戰就開轟，展現重返大聯盟的氣勢，不過今（29）日春訓熱身賽第二場，以先發游擊手登場、擔任第八棒的張育成，卻在3局因揮棒導致「左腹斜肌拉傷」，振興醫院復健科主任陳建成表示，腹部肌群拉傷後，目前要確認張育成是否有撕裂的情況，若較輕微，通常3週可回歸，但若情況嚴重，休兵長達8至10週也有可能。
記者張志浩／綜合報導
陳建成說明，腹部雖然是大面積肌群，但若出現拉傷，和其他部位別無太大差異，若張育成本身恢復力好，在「一般拉傷」的前提下，通常休息2至3週即可開始活動，但若牽涉到撕裂的問題，除了腰部要進行固定外，休息時間也會拉長許多，甚至8週、10週都有可能。
而在腹部肌群的拉傷處理上，陳建成指出，在傷勢發生當下，一定會進行冰敷、加壓等緊急處理，後續基本上就是做固定，通常是束腹等級的護腰，接下來最重要的就是「休息」。
雖然張育成的傷勢目前還沒有消息透露實際嚴重度，但不管是3週回歸、10週回歸，運動員重返賽場還是要進行一段時間的狀況調整，對張育成來說肯定是一大挑戰。
陳建成也補充，腹肌拉傷在運動員身上相當常見，包括棒球、網球、高爾夫等，需要腹部進行大扭力的動作，但也要特別提醒民眾，近年越來多人從事健身和重訓，若動作不對、訓練重量不符合身體，也很常發生腹肌、背肌、手部肌肉的拉傷，平時除了要了解自身能力，也建議以漸進式的方法，慢慢鍛鍊體格，無需躁進。