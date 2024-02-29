台灣燈會美爆雪恥了！倒數10天關展　接駁車、停車塲、展區新攻略

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今年的「台灣燈會」分為兩個展區，一個是「安平燈區」，一個則是擁有主燈的「高鐵燈區」，展出日期從2月24日至3月10日止。
📍「安平燈區」、「高鐵燈區」特色分別有哪些？
「安平燈區」主題為「臺南400」與「河光往事」，一共展出30件精彩作品，最引人注目的就是假日時段有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀，目前只剩下最後四場，包括3/2、3/3、3/9、3/10，每個晚上19時45分準時開始，建議觀賞點地點為「原1661台灣船園區（安平燈區主舞台）或是林默娘公園周邊」。
「高鐵燈區」則是主燈區，以「龍來台灣」作為主軸，現場一共展出逼近300件精彩花燈作品，週一至週四展出14時至22時，點燈則從17時開始；而週五至週日展出是10時至22時，點燈同樣是17時開始。全區劃分「主燈區（9大主題）」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區。
📍「高鐵燈區」怎麼去是最佳方法？在地人經驗談
最近有許多人預計在展期剩下兩個週末計畫前往台灣燈會「台南高鐵燈區」，發文表示「請問如果要去高鐵燈區，會建議搭火車還是接駁車？這週六要去，搭火車怕塞在車上，接駁車怕塞在路上，目前不考慮騎車的情況下，哪種比較合適」。
貼文曝光後，不少在地台南人紛紛建議「搭接駁車超方便喔！可以上官網找尋路線停靠站」、「不考慮騎車的話搭接駁車，不要自己開車去」、「直接坐火車比較方便，假日一定很多人，平面道路會很多車，來看不會後悔唷！我覺得真的超級美」、「我上週日搭接駁車沒有塞，車次很多，沒什麼等到」、「接駁車班次超級多，外地遊客不是搭高鐵的也可選擇搭接駁車喔」。
📍「高鐵燈區」接駁車、台鐵火車懶人包
由於現場人潮眾多，從開幕至今已經有不少「自行開車」前往的民眾表示卡在路上許久，因此如果你是在地台南人要去高鐵燈區的話，建議您可以搭「台鐵沙崙線」或者是「免費接駁車」；而如果是外地遊客就是建議直接搭高鐵，一出站就是高鐵燈區，非常的方便。
免費接駁公車資訊
平日周一至周四13時至24時、假日週五至週日及國定假日9時至24時；尖峰時段平均2至5分鐘就有一班、離峰時段大約10至20分鐘有一班。
62平實快線：停靠站依序為平實公園停車場→南紡購物中心→文化中心(台糖長榮酒店)→富農街口→嘉南療養院/胸腔病院→義林一街口→高鐵燈區轉運站。
H31市府快線：停靠站依序為永華市政中心→小西門(大億麗緻)→延平郡王祠(國立臺南大學)→大林新城→高鐵燈區轉運站。
📍台灣燈會「高鐵燈區」汽車、機車停車場位置圖
機車停車
鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路（僅限假日）等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬411席機車格位。
汽車停車
自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。