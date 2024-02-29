流浪貓把貓奴拐進暗巷！女一抬頭遭仙人跳　牠得逞：想不到吧小姐

台灣燈會美爆雪恥了！倒數10天關展　接駁車、停車塲、展區新攻略

▲2024台灣燈會在台南盛大舉行，重頭戲「高鐵燈區」已經開展，將展出至3月10日。（圖/讀者提供）
▲2024台灣燈會在台南盛大舉行，重頭戲「高鐵燈區」已經開展，將展出至3月10日。（圖/讀者提供）

記者張嘉哲/綜合報導

2024台灣燈會睽違16年回歸台南市舉辦，由「安平燈區」打頭陣，在春節時期湧入上百萬人潮；緊接著元宵節「高鐵燈區」接棒，第一天就湧入破百萬人潮，人氣紅不讓，也洗刷先前高鐵燈區還沒啟用時「台南遭嫌辦太爛」的評價，不少民眾去過都大讚真的超美，一定要來看，甚至還有人已經前往數次。而時序即將進入3月，2024在台南舉辦台灣燈會也倒數10天展出，《NOWnews》特別整理在地人最新台灣燈會攻略，提供給這幾天要前往觀賞花燈的遊客一文看懂。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍2024台灣燈會在哪裡？展出日期到何時？

今年的「台灣燈會」分為兩個展區，一個是「安平燈區」，一個則是擁有主燈的「高鐵燈區」，展出日期從2月24日至3月10日止。

▲2024台灣燈會「高鐵燈區」將於2/24至3/10登場，主燈「龍來台灣」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.02.23）
▲2024台灣燈會「高鐵燈區」展出至3月10日，主燈「龍來台灣」相當壯觀漂亮。（圖／記者陳美嘉攝）
📍「安平燈區」、「高鐵燈區」特色分別有哪些？

「安平燈區」主題為「臺南400」與「河光往事」，一共展出30件精彩作品，最引人注目的就是假日時段有安排展演結合無人機、煙火及燈光秀之震撼的夜空奇觀，目前只剩下最後四場，包括3/2、3/3、3/9、3/10，每個晚上19時45分準時開始，建議觀賞點地點為「原1661台灣船園區（安平燈區主舞台）或是林默娘公園周邊」。

「高鐵燈區」則是主燈區，以「龍來台灣」作為主軸，現場一共展出逼近300件精彩花燈作品，週一至週四展出14時至22時，點燈則從17時開始；而週五至週日展出是10時至22時，點燈同樣是17時開始。全區劃分「主燈區（9大主題）」、「城里有光展區」、「綠能燈區」等3大展區。

▲「2024台灣燈會-高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「2024台灣燈會高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日，最後倒數10天，想看漂亮花燈的民眾不要錯過。（圖／記者陳美嘉攝）
📍「高鐵燈區」怎麼去是最佳方法？在地人經驗談

最近有許多人預計在展期剩下兩個週末計畫前往台灣燈會「台南高鐵燈區」，發文表示「請問如果要去高鐵燈區，會建議搭火車還是接駁車？這週六要去，搭火車怕塞在車上，接駁車怕塞在路上，目前不考慮騎車的情況下，哪種比較合適」。

貼文曝光後，不少在地台南人紛紛建議「搭接駁車超方便喔！可以上官網找尋路線停靠站」、「不考慮騎車的話搭接駁車，不要自己開車去」、「直接坐火車比較方便，假日一定很多人，平面道路會很多車，來看不會後悔唷！我覺得真的超級美」、「我上週日搭接駁車沒有塞，車次很多，沒什麼等到」、「接駁車班次超級多，外地遊客不是搭高鐵的也可選擇搭接駁車喔」。

▲「2024台灣燈會-高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日。（圖／記者陳美嘉攝）
▲「2024台灣燈會高鐵燈區」展期於2月24日至3月10日，在地人推薦如果要前往的話不要自行開車，外地遊客搭高鐵、在地人搭接駁車或火車。（圖／記者陳美嘉攝）
📍「高鐵燈區」接駁車、台鐵火車懶人包

由於現場人潮眾多，從開幕至今已經有不少「自行開車」前往的民眾表示卡在路上許久，因此如果你是在地台南人要去高鐵燈區的話，建議您可以搭「台鐵沙崙線」或者是「免費接駁車」；而如果是外地遊客就是建議直接搭高鐵，一出站就是高鐵燈區，非常的方便。

🌟免費接駁公車資訊

平日周一至周四13時至24時、假日週五至週日及國定假日9時至24時；尖峰時段平均2至5分鐘就有一班、離峰時段大約10至20分鐘有一班。

🚌62平實快線：停靠站依序為平實公園停車場→南紡購物中心→文化中心(台糖長榮酒店)→富農街口→嘉南療養院/胸腔病院→義林一街口→高鐵燈區轉運站。

🚌H31市府快線：停靠站依序為永華市政中心→小西門(大億麗緻)→延平郡王祠(國立臺南大學)→大林新城→高鐵燈區轉運站。

▲此次台灣燈會高鐵燈區接駁車路線圖。（圖／取自龍耀台南官網）
▲台灣燈會台南高鐵燈區接駁車路線圖一次看，總共有兩條線路可以搭乘，非常適合當地人使用，以免到現場大塞車。（圖／取自龍耀台南官網）
📍台灣燈會「高鐵燈區」汽車、機車停車場位置圖

🌟機車停車

鄰近的歸仁14路、歸仁16路、歸仁7路30巷、歸仁7路46巷、高鐵3路、高鐵6路、歸仁15路（僅限假日）等部分路段則封閉作為機車臨時停車場，約有1萬411席機車格位。

🌟汽車停車

自行開車前來的民眾則可透過台86、台28、台39、台19甲、歸仁13路等替代道路，將車輛停放在高發2路底的26公頃汽車臨時停車場，該停車場可提供200席大型車格位、5,692席小汽車格位。另外，萬國通路觀光工廠規劃高鐵燈區假日停車空間725席小汽車格位。

▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場。（圖／取自龍耀台南官網）
▲台灣燈會高鐵燈區周邊的汽車停車場一圖看懂。（圖／取自龍耀台南官網）

台南最強景點出爐了！冠軍擠658萬人贏安平　台灣燈會最佳玩法曝

台南主辦台灣燈會大雪恥！「高鐵燈區畫面」曝光　工作人員都讚美

逛完台中燈會「手機直接壞了」！遊客回家傻眼　兇手是這座燈區

台北燈節、台中燈會「警花燈」PK！女警「秀賢」變元宵人氣主燈

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞