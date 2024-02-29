Ella揭壞習慣就是愛裸體！將開免費音樂會 「時間點曝光」
Ella（陳嘉樺）睽違9年推出個人專輯《BAD HABITS》，並於今（29）日在台北舉行新專輯發布記者會，還邀來Ella一直想合作的藝人A-Lin擔任記者會嘉賓，A-Lin送上爆米花機祝福對方，沒想到裡頭竟然大有巧思，暗藏了一張演唱會門票，Ella也趁此機會公布另一喜訊——Ella陳嘉樺「Bad Habits」新專音樂會將於4月13日晚上6點於台北華山Legacy舉行，而且該活動免費入場。此外，受訪時Ella也大方分享自己的「壞習慣」就是愛裸體，就連身旁工作人員都看過她的裸體。
記者吳雨婕／台北報導
Ella今天身穿一襲緊身黑色皮質魚尾禮服，小露酥胸、天鵝頸，長髮披在一側，又因為緊身的設計，更顯現她凹凸有致的身材，充滿性感女人味。Ella新專輯取名「BAD HABITS」，記者會現場提到自己的「壞習慣」，Ella笑說昨天晚上就發生了一件事，「我在自己房間脫光，兒子在房間看電視，剛好我覺得屁股沒有力氣，所以在深蹲鍛鍊，兒子看到後就跟我說『妳不要裸體做運動！』然後我馬上道歉，我竟然為了我的裸體在道歉。」她還分享當時與老公解孵對看一眼，深深覺得兒子長大了。
有趣的是，Ella笑虧因為自己實在太想跟A-Lin合作了，但卻苦等不到機會，這次決定直接把對方請來當記者會嘉賓圓夢！她加碼爆料在錄製節目時，有一天接到對方來電，當下超開心，心想是不是要受邀擔任演唱會嘉賓了，殊不知A-Lin只是要單純請教，與徐懷鈺演出合作可以如何互動相處的方式，讓她哭笑不得。
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