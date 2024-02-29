韓國未返工醫師明起將遭處份！僅近300人歸隊 罷工未見結束跡象
韓國實習、住院醫生集體罷工仍在持續，韓國政府對罷工醫生設下的最後期限便是在今（29）日，今日之前返回工作崗位將不會對其咎責，而從3月1日起，將對持續罷工者採取行政處份，有可能吊銷醫生執照3個月。然而，目前韓國醫院並未出現大規模返工的現象，罷工潮仍未結束，韓國政府是否真的會在明日祭出嚴厲手段，尚有待觀察。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《韓聯社》報導，韓國保健福祉部今日表示，截至昨日晚上7點，缺勤醫生為9076人、提交辭職的醫生有9997人，雖然難以精準進行比對，但是缺勤醫生的人數有所減少，最新統計顯示有294位醫生復工。
若醫生仍繼續罷工，福祉部表示，將根據法律規定先發出通知，聽取當事人意見陳述，若政府認定理由不妥當，就會正式進入行政處份流程，依法採取司法措施。韓國政府之前曾表示，處份內容包括吊銷醫生執照至少3個月與搜查、起訴等手段。
《韓聯社》報導指出，今日各大醫院陸續有零星醫師返回工作崗位，但並未看見大規模返工跡象，醫療院所瀰漫一股山雨欲來的氛圍。一位醫院高層表示，住院醫生沒有表現出復工的意願，醫院對此也只能持續觀察。
除了行政處份威脅手段，韓國政府今日提出一項承諾，要將國立大學的醫學院教授人數增加1000人，一方面消除醫學院學生擴招導致教學品質下降的擔憂，一方面增加醫學院學生未來的就業機會。
許多患者呼籲醫生回到工作崗位，希望醫院盡快恢復正常，韓國重病協會更發聲痛批罷工醫生不能用患者的生命來當作抗爭的籌碼。