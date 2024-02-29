Ella單獨旅行生大病！「恐怖身體反應」嚇壞她 自爆腰傷後遺症
Ella睽違9年推出新專輯，於今（29）日舉行新專輯記者會，今天她穿著緊身禮服，腳踏超高高跟鞋現身，狀態看起來非常好，似乎一掃去年身體左半邊麻痺的陰霾，不過在受訪時她突然自揭在今年初時生了大病，嚴重到身體無法順利排汗，還自爆因為過去的腰傷讓身體至今都有後遺症。
記者吳雨婕／台北報導
Ella一見到媒體就像老熟人一般，媒體才剛起頭詢問關於新專輯細節，她回答完後，突然撒嬌的說：「你們都沒關心我的身體！你們要問我上次那個麻痺好一點了嗎～」現場記者聽聞，立即詢問她的身體狀況，Ella透露身體沒有好，但很認真在吃藥，接著說道：「1月1日結束後，我自己一個人去旅行，旅行完回來生大病，就連在家裡泡熱水澡都無法排汗，我驚覺要吃中藥了。」後來去看了中醫，也證實她的猜測，身體循環變差，尤其是腰部那邊。
Ella表示，為了讓身體復原，去嘗試各種治療，「醫生告訴我，我錯過運動時機，有時候是肌肉過度放鬆；有時是左右平衡不夠好，骨盆歪斜，壓到神經、血管。」所以平常就會在家美其名曰「鍛鍊」，實際上就是復健。
談到腰傷是否影響生活，Ella不諱言的說：「睡覺前腰容易麻，我腰上的舊傷問題不大，一直以來都有在追蹤，20年前照的X光與20年後的都差不多。」她表示，年初生病時一度很焦慮，但她也想得很開，大不了專輯晚點發，「但因為生病時要錄音，聲音狀況不太好，會唱不出來。」幸好康復後，聲音回復原樣，所以她也把之前錄音不滿意的部分，重錄了一次。
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