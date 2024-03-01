鉅陞「囍御水湳」博覽500億水湳豐饒收攬67公頃中央公園綠意

相較於其他建案，汲汲於銷售考量，「鉅陞建築」在意的，是打開門，開扇窗，住戶看見了什麼？是的，中央公園第一排！畢竟67公頃的綠意生態，是無法複製、無法再造的天授翠帶，繫在建築之上，成為水湳周邊，最引人欣羨的一抹風景。鉅陞「囍御水湳」過個馬路，會有瓊崖海棠、羅氏鹽膚木、桂花、黃連木等106種喬木，高達萬棵以上的樹木歡迎你，陪你散步。其中原生樹種高占83%，彷彿擁有一座私享的廣淼園林。
為了不辜負這樣的一塊寶地，「鉅陞建築」傾團隊之力，戮力打造旗艦之作，延聘知名建築師團隊，以東方新美學詮釋「開門見囍」的吉慶意象，以洗鍊沈穩的線條與多元媒材，鍛造出宛如園林旁的尊貴宅邸，順天應人，簇擁天時地利。
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一間房，不僅僅是資產，鉅陞「囍御水湳」更像是一塊美玉，被中央公園的新綠翠綠黛綠，揉捏出不凡的質感，這是永恆的綠意資產，這是可以傳家的宅邸。更引人矚目的是，鉅陞「囍御水湳」熠熠發光，總價帶卻能親民入手。
區域內，絕版的產品坪數規劃，滿足各種族群需求，兩房產品開盤即熱銷，其中，不乏「鉅陞建築」的既有粉絲，因為相信「鉅陞」的眼光，跟著看見了水湳未來前景。邀您即刻拜訪鉅陞「囍御水湳」，給最愛的人獻上一個最美的家。
鉅陞「囍御水湳」
住宅規劃：25-39坪
預約專線：04-2706-9898