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宇宙人遭魏如萱爆料「女友越來越多」！方Q大方認了有20個

▲宇宙人被魏如萱爆料「女友越來越多」，方Q（左一）大方認了有「20個女友」，引起全場驚呼。（圖／相信音樂提供）
▲宇宙人被魏如萱爆料「女友越來越多」，方Q（左一）大方認了有「20個女友」，引起全場驚呼。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

宇宙人由阿奎、方Q、小玉組成，他們睽違4年將再度站上台北小巨蛋開唱，於4月27日舉辦《α：回到未來》20周年演唱會，門票預計在3月3日開賣，他們於今（29）日在台北小巨蛋舉行演唱會門票開賣記者會，魏如萱擔任嘉賓，驚喜現身送上「好野一飛沖天大賣蛋糕」預祝演唱會秒殺。與宇宙人熟識的魏如萱，一到現場就爆料宇宙人的「女友越來越多」，讓全場沸騰，方Q還自爆自己有 「20個女朋友」。

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受訪時宇宙人被追問魏如萱口中的「女友越換越多」是指誰，小玉立即撇清：「應該是說學長（方Q）貝斯越換越多吧！」方Q同意小玉的說法，幽默回應：「對啊，我有很多貝斯，但是我沒跟她講，不曉得她怎麼知道。」方Q似乎把貝斯當成女友一事上了癮，除了表示自己有20個「女朋友」外，還進一步透露目前還在尋找與「女友們」最好的相處方式。

▲▼魏如萱香港演唱會遇上強颱蘇拉攪局。（圖／翻攝自魏如萱臉書）
▲▼魏如萱（上圖）爆料宇宙人女友「越換越多」。（圖／翻攝自魏如萱臉書、相信音樂提供）
▲宇宙人將於4月27日攻蛋開唱。（圖／相信音樂提供）
 
至於是否有真人女友，方Q提到一直都在徵人，小玉則回覆：「真人的沒有，虛擬的有，我最近在研究虛擬世界。」被問到有沒有像方Q一樣在「誠徵女友」，小玉否認，顧左右而言他的說：「我覺得玩樂團像教女朋友，跟大家一起磨合 一起努力，已經花掉滿多心思，佔了生活很大部分，好像會覺得說要再去認識一個人有點辛苦，現在比較是這個心態。」




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