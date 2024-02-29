KPMG發布台灣新創趨勢調查與展望報告　生成式AI應用重回投資重點

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達盈管理顧問投資總監盧志軒表示，AI的潛力在於應用廣泛，像是動見科技是將AI影像辨識用於車隊管理、杰倫智能則讓科技、傳產等不同領域的製造業都能使用AI，打破以往只有數據科學家或內部有專業團隊大型廠商才能享受AI效能的限制。
ITIC總經理瞿志豪則認為，台灣的AI雖不如美、中兩強，但在中國以外的東亞地區已與韓國並駕齊驅，日本由於人才並未集中在IT領域，AI發展相對較慢，台灣新創可與日本廠商合作進軍當地市場，成功落地達到足夠的商業規模後，再延伸至東南亞國家。
KPMG健康照護與生技產業服務團隊主持會計師郭欣頤指出，國際角度而言，持續推動醫藥創新研發是利基，惟估值的不確定性使得交易較難成功。但是，隨著通膨抑制法案，將可能導致製藥產業併購估值的影響及未來藥物研發方向的調整。
AVA共同創辦人方俊傑認為，零售電商為另一重點領域，雖然多數人認為全球電商已飽和，成長速度不再像以往迅猛，但不代表機會已然消失。綜觀整體產業發展脈絡，台灣電商滲透率僅約20%，市場仍有成長空間。
KPMG消費及零售產業會計師黃柏淑提出，零售業逐漸邁向全通路經營，善用新興科技並培養相關人才，建構「負責任AI」將成為零售產業關注議題。KPMG消費與零售產業主持會計師陳宜君則指出，永續環保意識抬頭，電商減碳策略需考量到包裝、倉儲與物流等環節；另外，違反個資保護的後果不容小覷。
此外，報告也提到，臺灣的金融科技發展以消費者中心的服務需求仍為主流，開放金融生態圈也日益受到重視。KPMG數位創新服務團隊副總經理李祖康指出，跨域整合的創新金融科技已開始展現出成長態勢，這使得金融科技發展能夠更靈活地應對市場變化與消費者需求，例如：嵌入式支付、嵌入式借貸、嵌入式保險服務等，都成為投資關注焦點。