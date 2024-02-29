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KPMG發布台灣新創趨勢調查與展望報告　生成式AI應用重回投資重點

▲生成式技術帶動人工智慧應用重回投資焦點。示意圖。（圖／聯發科提供）
▲生成式技術帶動人工智慧應用重回投資焦點。示意圖。（圖／聯發科提供）

記者魏妤庭／台北報導

儘管全球經濟、地緣政治持續充滿不確定性，KPMG安侯建業今（29）日公布「2024 KPMG台灣新創趨勢調查與展望」報告，並綜合創投及研調專家觀點指出，台灣新創競爭力十足，但需善用台灣人才、彈性及產業優勢，釐清目標受眾需求並強化商業能力及市場行銷，專注企業基本營運及執行力，靈活探尋多元應用場景。另數位轉型趨勢加速醫療科技、金融科技、零售、電商轉型，以及生成式技術帶動人工智慧應用重回投資焦點。

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AI已是未來科技趨勢，KPMG安侯建業報告中，總共歸納3大AI關注焦點，包含創造商業效益、驅動組織轉型、管控風險等。第1為創造商業效益是透過AI轉型使企業更容易迎來第2成長曲線，提供更客製化的客戶體驗。而第2是驅動組織轉型則是隨著AI導入帶來的職能、流程、公司文化變革，層級從董事會成員到既有員工職能升級。企業更應該思考如何持續發揮以人為核心的創意與價值，讓技術在工作與生活中為人所用。第3則是管控風險，隨著歐盟通過「歐盟人工智慧法案」，台灣也預計推出AI基本法草案，未來針對AI隱私保護與道德性建立將會更全面監管。

達盈管理顧問投資總監盧志軒表示，AI的潛力在於應用廣泛，像是動見科技是將AI影像辨識用於車隊管理、杰倫智能則讓科技、傳產等不同領域的製造業都能使用AI，打破以往只有數據科學家或內部有專業團隊大型廠商才能享受AI效能的限制。

ITIC總經理瞿志豪則認為，台灣的AI雖不如美、中兩強，但在中國以外的東亞地區已與韓國並駕齊驅，日本由於人才並未集中在IT領域，AI發展相對較慢，台灣新創可與日本廠商合作進軍當地市場，成功落地達到足夠的商業規模後，再延伸至東南亞國家。

KPMG健康照護與生技產業服務團隊主持會計師郭欣頤指出，國際角度而言，持續推動醫藥創新研發是利基，惟估值的不確定性使得交易較難成功。但是，隨著通膨抑制法案，將可能導致製藥產業併購估值的影響及未來藥物研發方向的調整。

AVA共同創辦人方俊傑認為，零售電商為另一重點領域，雖然多數人認為全球電商已飽和，成長速度不再像以往迅猛，但不代表機會已然消失。綜觀整體產業發展脈絡，台灣電商滲透率僅約20%，市場仍有成長空間。

KPMG消費及零售產業會計師黃柏淑提出，零售業逐漸邁向全通路經營，善用新興科技並培養相關人才，建構「負責任AI」將成為零售產業關注議題。KPMG消費與零售產業主持會計師陳宜君則指出，永續環保意識抬頭，電商減碳策略需考量到包裝、倉儲與物流等環節；另外，違反個資保護的後果不容小覷。

此外，報告也提到，臺灣的金融科技發展以消費者中心的服務需求仍為主流，開放金融生態圈也日益受到重視。KPMG數位創新服務團隊副總經理李祖康指出，跨域整合的創新金融科技已開始展現出成長態勢，這使得金融科技發展能夠更靈活地應對市場變化與消費者需求，例如：嵌入式支付、嵌入式借貸、嵌入式保險服務等，都成為投資關注焦點。

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