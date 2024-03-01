偷貨車撞派出所報復？基隆男身分曝光 疑精神不穩、有吸毒前科
29日晚間10時許，基隆一名34歲的簡姓男子，偷竊他人的小貨車之後，駕駛貨車直接衝進八堵派出所，造成24歲蘇姓男警員殉職，24歲廖姓女警受傷送醫。而事後外傳，簡男因不滿被違規被開單，才會偷車報復，不過對此，警政署長黃明昭指出，告發一事發生在2013年以前，距今已超過10年之久，應可以排除，但簡男過去有吸毒紀錄，且精神狀況不穩，疑似有幻聽、幻覺等，相關情況還要再釐清。
記者林盈君／綜合報導
據了解，昨天晚間10時許，簡男駕駛偷來的小貨車，踩油門衝撞進基隆八堵派出所，正在值班的蘇姓男員警，遭巨大撞擊當場無生命跡象，送醫搶救不治；廖姓女警被卡在車底，全身多處擦挫傷。而簡男犯案後，隨即棄車往鐵軌方向逃逸，一路跑向暖暖平交道，之後遭4248次台鐵區間車撞擊身亡。
事件發生後引發社會關注，警政署長黃明昭於29日晚間，立即前往醫院慰問受傷女警，並對蘇姓男警員因公殉職感到遺憾。黃明昭表示，簡男過去有竊盜及吸毒紀錄，近期疑似有幻聽、幻覺等情況，因此是否患有身心方面疾病？還需要再進一步釐清，目前案件已報請檢察官相驗調查，警政署也會指示基隆市警局，全力協助警員家屬治喪事宜，從優爭取撫恤，並希望全國各警察機關強化各駐地安全防護。
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