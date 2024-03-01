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基隆男警遭撞擊殉職！謝國樑深夜探視家屬　哽咽不捨：他才24歲

▲29日晚間，基隆34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車撞進基隆八堵派車所，造成蘇姓男警殉職，基隆市長謝國樑，也於深夜趕到醫院慰問殉職的蘇員的家屬。（圖 ／NOWnews資料照）
▲29日晚間，基隆34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車撞進基隆八堵派車所，造成蘇姓男警殉職，基隆市長謝國樑，也於深夜趕到醫院慰問殉職的蘇員的家屬。（圖 ／NOWnews資料照）

記者林盈君／綜合報導

29日晚間10時許，基隆34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車撞進基隆八堵派車所，造成24歲蘇姓男警殉職，簡男之後往平交道方向逃逸，因闖入軌道遭區間車撞擊身亡，事件發生後引發社會關注，當天深夜，警政署長黃明昭立即前往醫院慰問受傷女警，並對蘇姓男警員因公殉職感到遺憾；基隆市長謝國樑，也於深夜趕到醫院慰問殉職的蘇員的家屬，謝國樑得知此事哽咽表示「他才他才24歲...」覺得非常惋惜與不捨。

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▲29日晚間，基隆34歲的簡姓男子，偷竊他人小貨車之後，駕駛貨車直接衝進八堵派出所，造成24歲蘇姓男警員殉職，簡男過去有吸毒紀錄，精神狀況不穩，疑有幻聽、幻覺等。（圖／翻攝畫面）
▲29日晚間，基隆34歲簡姓男子，偷竊他人小貨車之後，駕駛貨車直接衝進八堵派出所，造成24歲蘇姓男警員殉職，簡男過去有吸毒紀錄，疑有幻聽、幻覺等。（圖／翻攝畫面）
謝國樑表示，蘇姓男警很年輕，對於不幸殉職感到難過與心痛，發生這樣的意外，一定會從優來撫卹。謝國樑也指出，警政署長、局長都還在醫院，會全力來協助家屬，辦理後續事宜。黃明昭表示，簡男過去有竊盜及吸毒紀錄，近期疑似有幻聽、幻覺等情況，因此是否患有身心方面疾病？還需要再進一步釐清，目前案件已報請檢察官相驗調查，會積極釐清嫌犯的動機，但案件尚未證實不會妄下斷論。

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