偷走貨車撞死24歲男警！嫌犯母知悉悲痛欲絕 哽咽：對不起警察
29日晚間，基隆34歲簡姓男子，駕駛偷來的小貨車，衝撞進八堵派出所，造成24歲蘇姓男警殉職，24歲廖姓女警受傷送醫，之後簡男逃往平交道，因闖入軌道遭台鐵區間車撞擊身亡。得知消息後，簡男母親悲痛欲絕，表示兒子近期精神狀況不好，對於不幸殉職的員警，簡母難過哽咽「對不起警察！」
記者林盈君／綜合報導
據了解，事件發生後，警方持續釐清簡男犯案動機，於29日深夜趕赴簡男位於貢寮的住處，而簡母見到警方登門也下一大跳，後來才得知兒子犯下大錯，甚至造成年輕員警殉職，難過的說不出話來，不斷流淚表示對不起警察。
簡母透露，兒子精神狀況不佳，近期更出現幻聽、幻覺、自言自語等症狀，今年2月間有去就醫，並服用吃精神科藥物。29日晚間，她聽見兒子突然大叫之後，穿著內褲跑出屋外，隨即不見蹤影，沒想到卻發生如此憾事。
根據警方調查，簡男離開住處之後，於貢寮區澳底漁港內，見到某台小貨車無人，直接將車子開離現場，最後高速撞進基隆八堵分駐所，造成2名值班員警1死1傷慘劇。而簡男過去有竊盜與吸毒前科，目前警方持續釐清犯案動機，全案偵辦中。
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