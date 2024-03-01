北投銀樓大盜落網！搶奪10條金項鍊落跑 遭警圍捕狼狽畫面曝光
2月29日，台北市北投區中和街某銀樓驚傳搶案，一名36歲的沈姓男子，進入銀樓佯稱要購買結婚金飾，卻趁老闆娘拿出金飾強行奪走，約搶奪10條金項鍊後逃離現場，警方獲報後展開調查，隨即鎖定沈男身分，於1日凌晨，在左營高鐵站附近掌握沈男行蹤，當時沈男正搭乘計程車、沿國道北上，警方尾隨後攔截成功將人逮回，全案目前偵辦中。
記者林盈君／綜合報導
據了解，沈男過去有過竊盜前科，案發前4天，沈男就曾進入銀樓採點，佯裝要挑選結婚金飾，當時60歲的闕姓老闆娘還熱情招待，之後沈男以款式不合離去。29日下午，沈男身穿黑衣、戴上口罩，先在銀樓外觀察約1小時之後，確認裡面僅有老闆娘1人，之後又進入佯稱要挑選金飾，並伺機搶奪10條金項鍊後逃逸。
警方獲報後，立即成立專案小組追，隨即鎖定綽號「阿文」的沈男涉有重嫌，循線追查，發現沈男犯案後，先去中山區某百貨公司買新鞋，之後又到大同區變賣數條金項鍊，再轉搭高鐵逃往苗栗，並搭乘白牌車南下嘉義、高雄等處。警方掌握行蹤後，1日凌晨南下，當時沈男從左營高鐵站搭乘計程車，沿著國道北上，被尾隨的警方攔截、壓制逮捕。
警方調查，沈男疑似因在外積欠債務，日前又與家人發生爭執，竟伺機行搶銀樓犯案，全案訊後依法移送偵辦。