周玉蔻遭起訴了！暗指東元小三奪權 檢方認定「惡意加油添醋」
2021年間，東元集團爆發黃茂雄、黃育仁父子爭奪經營權大戰，媒體《放言》負責人周玉蔻，在未向當事人查證的情況下，報導東元父子之爭演變成「小三奪權」，而董事長邱純枝不滿遭影射，憤而對周玉蔻提告，台北地檢署調查後認為，周玉蔻僅根據臆測就惡意加油添醋，今（1日）依加重誹謗罪嫌將她起訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，檢調調查認為，周玉蔻在未經證實，或是與向當事人查證的情況下，就在《放言》官網刊登報導，影射集團會長黃茂雄與董事長邱純枝之間關係不單純，甚至以「小三奪權」等為標題吸睛，遭東元駁斥嚴重涉及誹謗，強調將採取法律行動。
之後周玉蔻又將該篇報導，轉貼到個人粉絲專頁，更暗指邱純枝介入黃茂雄婚姻，邱純枝不滿名譽受損，控告周玉蔻涉嫌加重誹謗。檢方首次偵辦時，認為《放言》有把東元法遵室的回應放在報導內，因此不起訴處分，邱純枝提起再議，高檢署將全案發回台北地檢署重新調查。
周玉蔻辯稱，報導起源於她和黃育仁等餐敘內容，以及黃育仁現場播放手機內，外婆林明穱的一段談話影片，但北檢傳訊黃育仁作證，黃育仁表示「不會跟被告(周玉蔻)說告訴人(邱純枝)是黃茂雄的小三，因為我沒有證據」。而檢方檢視報導與現實情況，發現實際上以所出入，且林明穱的談話影片，也僅是抱怨黃茂雄未經同意處分不動產，並未提告或批評邱純枝。
檢方認為，周玉蔻並無取得客觀上合理可信的證據，且也未向當事人查證，在經過東元公司法遵室告誡後，仍基於惡意報導子虛烏有之事，顯然逾越《憲法》保證的言論自由範圍，因此依加重誹謗罪起訴。