南投康健生技4死槍擊案！槍手李鴻淵「暫時逃死」、無期先定讞
2022年7月間，南投「康健生技」公司廠房發生槍擊命案，兇嫌李鴻淵持槍闖進，行刑式槍殺「牛樟芝之父」負責人賴敏男等人，賴敏男被搶救撿回一命，但其胞弟、女兒、員工等4人身亡，李鴻淵落網後供稱，因認為被前雇主、同事等人欺負，加上失業心情低落，才會持槍殺人釀4死1傷慘劇。案件經上訴最高法院，今（1日）將無期徒刑部分定讞，另外死刑部分，因送憲法法庭釋憲，仍未審結，將待憲法法庭判決死刑違憲與否，再行判決。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，2022年7月14日傍晚，兇嫌李鴻淵持槍闖進南投「康健生技」公司，李鴻淵曾於2013年任職康建生技公司，自稱認為被前雇主、同事等人欺負，加上失業與妻子失和心情低落，因此持槍進入伺機報復。李鴻淵先是喝令部分員工離去，之後再對園藝課長劉慶彬、賴敏男胞弟賴鋕卿、女兒賴彥妤、主任張嘉琦、董事長賴敏男開槍，其中賴敏男搶救回來，其餘4人均一槍斃命。
這起案件起震驚社會，警政署長黃明昭特別南下坐鎮，於21小時之內就逮捕槍手李鴻淵，並起獲3把槍枝和上百發子彈，當時李鴻淵犯案後騎車逃逸，藏匿於台中友人的養生會館，隔天就被逮捕落網。檢方複訊後聲押李鴻淵獲准，並提起公訴。
警方調查，李鴻淵於2012年入職，因與洪姓女課長起衝突，遭調職至園藝課，他認為是遭洪女誣陷欺負，且受到園藝課長劉慶杉刁難，因此埋下殺機。案經南投地院一審判決，依殺人罪判李1個無期徒刑、3個死刑，槍擊賴敏男重傷部分判刑13年、持有改造手槍分判6年、8年徒刑，併科罰金35萬元，合併應執行死刑、褫奪公權終身。
台中高分院二審認為，李鴻淵以「行刑式手法」殺人、顯見手段極其凶殘，已達聯合國兩公約「情節最重大之罪」，仍判處死刑、褫奪公權終身、併科罰金35萬元。案件上訴最高法院，1日將無期徒刑、併科罰金35萬元的部分駁回，此部分先行定讞；但李男殺害3人遭判3個死刑的部分，則是送憲法法庭釋憲，將待憲法法庭判決死刑違憲與否，再行判決。
※【NOWnews 今日新聞
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