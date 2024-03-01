「光陽大地名流、新豪邁125」降2萬！4.9萬可入手 比買手機便宜
搶攻市場，KYMCO光陽機車優惠一波接一波，先前推出「Many」全車系送上千萬獎學金，還有GP 125國民神車購車優惠，今（1）日再推熱門車款新豪邁125和大地名流125限時優惠，原價6萬5000元～7萬1800元，今起到3月29日均一價4萬9800元，不用5萬元的價格，下殺力道相當猛，已經比買一台頂規的iPhone還要便宜了，企圖再度拓展市場。
記者周淑萍/綜合報導
先前外界傳出KYMCO準備用一波「價格戰」來搶攻市場，在今（1）日的媒體活動中，澄清「不打價格戰」，是要用優惠的價格讓大家購車。不管是不是價格戰，對於想購車的消費者來說都是搶便宜的時間點。針對KYMCO車系內最受歡迎的Top 5車種，選出兩款車優惠，包含大車類型的大地名流125和小車型的新豪邁125，推出均一價，今起到3月29日優惠價為4萬9800元。
大地名流125空車價為7萬1800元，3月29日前可享購車金1萬4000元，再加上汰舊加碼和政府補助，一口氣可以省下2萬2000元。另外，新豪邁125空車價原價6萬5000元，購車金包含加碼為1萬900元，另有貨物稅減徵和廢車回收等，全部加一加，優惠累積到1萬5200元，兩款車型最低價可用4萬9800元購入，不到5萬元的價格就能買到一台125的機車，這波優惠算是相當有誠意。
業者提到，不包含先前國民車GP系列，這次不到5萬元的優惠價是品牌下殺力道相當強勁的一波優惠，特別選在3月，除了搶攻大專生年輕族群，同時也期望在保守的大環境市場用好入手的價格帶動一波購車熱潮。