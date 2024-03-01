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缺血風暴1／醫學中心血液庫存最慘僅剩半天　2027年恐現死亡交叉

▲供應雙北地區、基隆、金馬和宜花醫院血液的台北捐血中心，過年後血庫缺血，冷藏室層架幾乎是空的。（圖／記者葉志明攝）
▲供應雙北地區、基隆、金馬和宜花醫院血液的台北捐血中心，過年後血庫缺血，冷藏室層架幾乎是空的。（圖／記者葉志明攝）

記者李詠平／綜合報導

「缺血」、「血荒」這些字眼，近兩年頻繁出現在新聞或街邊看板，但您知道嗎？台灣長年位居世界捐血率前段班，2022年更以8.08%的捐血率拿下世界第一。世界NO.1捐血率的台灣卻頻繁鬧血荒，為何會有這樣巨大反差？《NOWnews今日新聞》帶您從捐血前線到醫院血庫，深入這場醞釀中的缺血風暴。

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2024農曆年假後開工第一天，《NOWnews今日新聞》採訪團隊，走進位在台北市關渡的台北捐血中心，當我們拍攝血庫畫面時，映入眼簾是令人震驚的景象，因為血庫裡兩大排鐵架幾乎全空，存量不到2天的血量，連層架角落都裝不滿，但來自雙北地區、基隆、金馬和宜花的醫院，都仰賴這間血液「大盤商」。

即便捐血中心已預見年後的缺血窘境，並在農曆年假前1個月開始密集募血，但直到除夕（2/9）前一週，距離10天的目標存量還短少5天，台北捐血中心企劃課課長劉俊宏坦言，以台北捐血中心一天供應量約2200袋預估，光年前就差1萬多袋才達標。

📍血液供給面雖季節性缺血　捐血總量屢創新高

有鑒於農曆年假缺血的概念，劉俊宏表示：「假期越長，我們募血成效越差」，加上彈性休假、補班日和濕冷下雨的冬季，都會影響捐血意願，另外還有少子化和老年化，能捐血的人變少，要用血的人卻增加。另一個趨勢是年輕人的捐血率相對低，劉俊宏強調，並非指責年輕人不積極捐血，而是背後參雜少子化因素。「所以我們要趕快加緊腳步，讓更多年輕人來參與捐血」。

▲台灣人捐血率位居世界第一，近5年捐血量幾乎年年創新高，2022年捐血量高達約282萬袋。（製表／NOWnews今日新聞社群中心）
▲台灣人捐血率位居世界第一，近5年捐血量幾乎年年創新高，2022年捐血量高達約282萬袋。（製表／NOWnews今日新聞社群中心）

但實際翻開數據，2022年台灣捐血率為8.08％，是世界第一，根據WHO世界衛生組織統計，高所得國家平均捐血率僅不到4%，台灣卻是2倍以上，顯示整體國人捐血積極度比國外高。血液基金會也表示，台灣人近5年來的總捐血量幾乎是一年比一年多，2022年全血和分離術捐血，共募得約282萬袋。

既然台灣捐血率已是世界「難波萬」，為何各地捐血中心還是常高掛「缺血牌」？主要是因為台灣的用血量也持續升高，除了高齡化社會醫療需求升高，台灣輸血協會理事長闕宗熙指出，不恰當的輸血習慣，也是用血量高的主因，在這些因素影響下，專家預測，台灣的捐血量和用血量，恐在2027年達「死亡交叉」，也就是未來缺血可能成為常態。

📍血液使用面醫學中心庫存僅半天　台灣供／輸量2027恐死亡交叉

「缺血通知：紅血球濃厚液已低於存量，請各單位樽節使用...」新光醫院病理檢驗科組長劉高林，唸出年假後一週傳給院內醫護的缺血簡訊內容，除了呼籲非危及生命用血暫緩外，有大型手術也須先跟血庫確認血品。

後方缺血，直接影響的是醫療第一線，農曆年假後，多家醫學中心的O型血存量最多2天，最少僅有1天。林口長庚醫院檢驗醫學部主任闕宗熙回憶，前一年(2023年)的春節，因為假期長加上新冠疫情解封，是他近幾年來遇到最嚴重的血荒，「我們每天跟捐血中心訂購的血量，進血庫時大概只有當天（要求）的一半到2/3，醫院幾乎是沒有庫存」，闕宗透露，當時林口長庚醫院因此啟動「限制性輸血」規範，也就是病人血色素值低於7-8 g/dL才可輸血外，每位病人用血前，血庫也要求醫師提供病患血色素值，確認是否有血紅素不足到急需輸血，檢驗醫學部更直接建議各科主治醫師延緩手術時程。

▲台灣捐血量高，用血量也高，國內研究預估2027年血液供/輸量恐達到死亡交叉，2030年用血缺口預估高達近10萬袋。（製表／NOWnews今日新聞社群中心）
▲台灣捐血量高，用血量也高，國內研究預估2027年血液供/輸量恐達到死亡交叉，2030年用血缺口預估高達近10萬袋。（製表／NOWnews今日新聞社群中心）

根據台灣往年的捐血量和用血量數據，推估血液供／輸量，將在2027年達到死亡交叉，至2030年恐有將近10萬單位的供血缺口。原因包括年輕人捐血量偏低和高齡化社會醫療需求上升，導致用血量增加。


也許一般民眾短時間內還看不到缺血的影響，但從血庫年前鬧血荒、到年後醫院的缺血通知，已反映出台灣的血液供需並非全年都能穩定供應，入冬時更常面臨嚴峻的血荒考驗。

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