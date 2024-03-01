缺血風暴2／免費捐血　用血卻有價？省思血液的隱形成本

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「我們要上針了喔！深呼吸」護理師溫柔地提醒挽起袖子的捐血民眾，接著熟練的將剛取得的血液翻轉搖晃，充分混合血袋內的抗凝血劑，放進冰箱冷藏。不過這袋全血要實際能幫助到人，中間還要經過多關檢驗和作業，才能在安全的前提下救人。
📍捐血中心：血液檢驗病毒、分離成分 降低輸血風險
捐血者在捐血的同時，會被收集4隻試管的血液，除了確認捐血者的血型，也須檢驗血液中是否有HIV（人類免疫缺乏病毒，俗稱愛滋病毒）、HTLV（人類嗜Ｔ淋巴球病毒抗體）、梅毒、B肝和C肝病毒，確保血液的安全性。
檢驗的同時，一袋袋全血也會分離為不同血液成分，因為隨著輸血醫療演進，輸血從過去輸全血，進化到只輸合適的成分。
血液基金會根據血液成分療法，將全血分離成不同成份，不僅可以避免輸給病人不需要的血液成分造成負擔，不同成分也能輸給不同需求的病患，也因此現在捐血一袋，能救的人可能不只一命。
捐血中心依醫院需求，可分離出9種不同的血液產品，不過一般統計時主要分為紅血球、血小板和血漿3種類別。銷毀不適合輸用的血液後，血品就可依照醫院需求送往醫院血庫。
📍醫院血庫：控管醫院血庫外 病患輸血前也須合血確認
即便血袋上已標示血液資訊，每一袋血到了大型醫院，檢驗科還是會再次確認血型。另外，病患在輸紅血球前，醫檢師也會跟要輸的每袋血品做「交叉試驗」，避免病人輸血時體內出現不良反應。
平時，醫院血庫除了發血、調配庫存，更是病患安全用血第一線；缺血時，就需根據血液存量發布政策，甚至控管院內用血。
📍熱血無價 成本有價
台灣輸血的費用，目前由健保全額給付，因此具有健保身份之病患接受輸血時，不需要負擔血品費用。雖然血液本身是由捐血者無償提供，但血液從捐血者到病患實際使用的過程中，包括街頭的捐血車、血袋醫材、血液檢驗設備到人事成本，樣樣都需經費支持血液基金會維持運作，那麼一袋血的成本究竟是多少？
血液基金會2017年的調查資料顯示，醫院常用的輸血品項《減除白血球之紅血球濃厚液》，每袋成本為925元；《減除白血球之分離術血小板》，因為分離術捐血和白血球減除的設備和耗材都不便宜，每袋成本更高達7300元；而《冷凍血漿》和《新鮮冷凍血漿》分別為200和300元。
除了可算出的成本外，捐血者的精力、時間都是無形成本，是捐血單位提供的牛奶或餅乾無法補償的，尤其捐血者對救人的熱忱難以用金錢衡量，因此，審視台灣用血量高的原因，並推動病人用血管理和配套方案，才是不辜負你我他的每一滴愛。